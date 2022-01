Home

Omaggio floreale anonimo al Tempio ebraico nel giorno della memoria. La comunità ebraica ringrazia

27 Gennaio 2022

Omaggio floreale anonimo al Tempio ebraico nel giorno della memoria. La comunità ebraica ringrazia

L’ANONIMO OMAGGIO FLOREALE AL TEMPIO EBRAICO DI LIVORNO, NEL GIORNO DELLA MEMORIA 2022

Livorno 27 gennaio 2022

Ogni anno, quando alla porta del Tempio o come quest’anno alla Chanucchia’ dinanzi alla Comunità Ebraica di Livorno, una mano anonima, nel Giorno della Memoria, lascia un omaggio floreale.

In tempi di telecamere ovunque disseminate, sarebbe probabilmente possibile risalire all’identità della persona per renderle la giusta attenzione, ma credo che sia giusto rispettare il gesto di chi, evidentemente, è così discreto da non cercare neanche una minima visibilità.

Grazie, sperando che magari abbia modo di leggere queste semplici righe : certi gesti sono , nella loro semplicità, grandi ed immediati.

