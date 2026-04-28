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Ombre di luce”, il libro della 16enne Sara Salvini al Salone del Libro di Torino

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28 Aprile 2026

Ombre di luce”, il libro della 16enne Sara Salvini al Salone del Libro di Torino

Livorno 28 aprile 2026 “Ombre di luce”, il libro della 16enne Sara Salvini al Salone del Libro di Torino

Decide di dare forma al proprio mondo interiore con la pubblicazione della sua prima raccolta, “Ombre di luce”, la giovanissima Sara Salvini, che si presenta come una voce autentica e consapevole, capace di trasformare la fragilità in una forza visiva e poetica intensa. «Ho scelto questo titolo perché credo che nella vita non esiste niente che sia completamente “luce” o completamente “ombra”. Tutto ciò che sentiamo, tutto ciò che viviamo dipende sempre dal nostro punto di vista, siamo noi che scegliamo come interpretarlo». Nella sua silloge – pubblicata nella collana “I Diamanti della Poesia” dell’Aletti Editore – questa maturità artistica si traduce in una scrittura che funge da bussola per orientarsi nel disordine emotivo tipico dell’adolescenza. Le liriche che compongono il volume nascono dall’esigenza di tradurre sentimenti astratti in immagini concrete, trasformando ogni piccola lotta interiore in uno spunto di riflessione universale. «È una raccolta che parla a chiunque abbia conosciuto la sensazione di sentirsi “troppo”, troppo sensibile, troppo pieno di pensieri, troppo vivo – scrive, nella Prefazione, il maestro Giuseppe Aletti, poeta, editore e formatore».

Nata nel 2010 e residente a San Vincenzo (Livorno), l’autrice vive una sensibilità artistica alimentata dal doppio binario della musica e della parola: scrittrice e studentessa del Liceo scientifico di Cecina (LI), pianista all’ottavo anno di Conservatorio. «Mi è sempre piaciuto molto scrivere, fin da piccola, perché mi permetteva di rendere concreto ciò che avevo dentro e che spesso era disordinato o incompleto. Anche qualcun altro potrebbe trovare rifugio in quella forma d’arte ed è, quindi, egoista mantenerla solo per sé stessi».

I versi conducono nelle “guerre interne” adolescenziali di chi sta costruendo la propria identità, cercando nuovi pilastri valoriali che non siano più solo il riflesso dell’educazione familiare, ma il frutto di una conquista personale. «E’ un viaggio che unisce sentimenti, pensieri e riflessioni ma anche domande aperte e questioni non ancora chiuse. Con ogni poesia vorrei dare al lettore la possibilità di andare in profondità per potersi conoscere meglio». Attraverso l’osservazione dei comportamenti umani e dell’impatto che il mondo esterno ha sull’anima, le sue liriche si configurano come tentativi di analisi che invitano chi legge a non temere l’incertezza. Per la giovane scrittrice, la poesia rappresenta il “codice dell’anima”, nonché strumento essenziale per scendere in profondità e connettersi autenticamente con il mondo circostante. In un’epoca superficiale, l’autrice rivendica l’importanza del tempo della ricerca, suggerendo che la bellezza risieda proprio nella capacità di interrogarsi costantemente, senza l’urgenza di una risposta definitiva. «Vorrei che il lettore capisse che ogni cosa ha mille sfaccettature diverse – afferma l’autrice -, che non esiste una verità assoluta, che la linea tra il giusto e lo sbagliato, tra il bello e il brutto, tra il dolore e la guarigione, in realtà, è molto più fine di quanto ci aspettiamo».

“Ombre di luce”, disponibile anche nella versione e-book, sarà presentata dall’autrice negli spazi Aletti Editore al Salone Internazionale del Libro di Torino, che tornerà ad animare il Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio 2026. «Essere qui – commenta Sara – mi permette di donare una parte di me agli altri e, quindi, metterla al loro servizio. Penso che non ci sia niente di più soddisfacente per qualcuno che sceglie di aprirsi attraverso l’arte».

Federica Grisolia

(Vincenzo La Camera – Addetto Stampa Aletti Editore)