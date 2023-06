Ombrellone vola a 30-40 metri dal suolo, “se non sei pratico di vento non aprirlo” (Video)

Attualità

26 Giugno 2023

Cavoli (Isola d’Elba, Livorno) 26 giugno 2023 – Ombrellone vola a 30-40 metri dal suolo, “se non sei pratico di vento non aprirlo”

Un insolito evento si è verificato sulla splendida spiaggia di Cavoli, all’Isola d’Elba, lasciando i presenti a bocca aperta. Un ombrellone da spiaggia, di quelli usati dai turisti, è stato sorpreso dal vento e ha iniziato a fluttuare nell’aria, a una notevole altezza di 30-40 metri.

Lo Short, diventato virale su Facebook grazie alla pagina “Isola d’Elba, vacanze, info, foto e curiosità”, mostra l’ombrellone blu che fluttua in aria, con la base aperta verso terra e il bastone di sostegno puntato verso l’alto. (come se fosse un paracadute rovesciato)

Portato via dal vento, l’ombrellone fluttua attraverso il cielo, spostandosi lentamente verso una direzione imprevedibile.

La scena, inizialmente spettacolare, si trasforma in un momento di apprensione quando l’ombrellone, ormai fuori controllo, si avvicina pericolosamente al suolo. Poco prima dell’atterraggio, l’oggetto sbalzato dal vento colpisce il tetto di una casa.

Fortunatamente, gli occupanti della casa erano sul terrazzo e si sono resi conto della situazione in tempo. Con una rapida reazione e un coraggioso gesto; hanno afferrato al volo l’ombrellone sventurato, evitando danni ulteriori e possibili lesioni a chiunque si trovasse nei paraggi.

L’episodio ha destato scalpore e suscitato diverse discussioni sulla pagina Facebook dedicata all’Isola d’Elba, con molti commentatori che hanno espresso sorpresa e cautela riguardo alla gestione degli ombrelloni da spiaggia in condizioni ventose.

Gli esperti meteo consigliano sempre di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e alle previsioni del vento prima di aprire un ombrellone sulla spiaggia.

È importante ancorare saldamente l’ombrellone per evitare che diventi un pericolo per sé e per gli altri.