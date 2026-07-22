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Ombrelloni lasciati per “prenotare” la spiaggia: scatta il sequestro di 26 attrezzature

Castiglioncello

22 Luglio 2026

Ombrelloni lasciati per “prenotare” la spiaggia: scatta il sequestro di 26 attrezzature

Rosignano (Livorno) 22 luglio 2026

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari della Guardia Costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Castiglioncello, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno e con il supporto della Polizia Locale di Rosignano Marittimo, hanno effettuato un’attività di controllo lungo il litorale che ha portato al sequestro, a carico di ignoti, di numerose attrezzature balneari lasciate abusivamente sulle spiagge libere.

L’intervento è scaturito anche a seguito di diverse segnalazioni pervenute da turisti e bagnanti, che lamentavano l’occupazione indebita di ampi tratti di arenile mediante il posizionamento di ombrelloni, sedie e altre attrezzature lasciate incustodite per giorni, con l’evidente intento di riservarsi stabilmente uno spazio in prossimità della battigia.

Una pratica che, oltre a limitare il diritto degli altri cittadini di usufruire liberamente delle spiagge, costituisce una violazione del Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo del Comune di Rosignano Marittimo, il quale vieta espressamente di lasciare, nelle aree di spiaggia libera, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o qualsiasi altra attrezzatura balneare (art. 37, lettera b).

Nel corso dell’operazione sono stati rimossi e sottoposti a sequestro 26 manufatti, tra ombrelloni, sedie da spiaggia e altre attrezzature balneari di vario genere.

Grazie all’intervento della Guardia Costiera e della Polizia Locale, gli spazi occupati abusivamente sono stati immediatamente restituiti alla libera e pubblica fruizione, consentendo a residenti e turisti di utilizzare l’arenile nel rispetto dei principi di equità e delle regole che disciplinano l’uso del demanio marittimo.

La Guardia Costiera ricorda che le spiagge libere costituiscono un bene pubblico e che ogni forma di occupazione abusiva ne limita il corretto utilizzo da parte della collettività.

In considerazione dell’intensificarsi delle presenze sul litorale con l’avvicinarsi del mese di agosto, i controlli proseguiranno con ancora maggiore frequenza su tutto il territorio di competenza, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole, la sicurezza della balneazione, la libera fruizione delle spiagge e la tutela dell’ambiente marino e costiero.