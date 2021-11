Omega 3, cosa sono e a cosa servono?

Home

26 Novembre 2021

Salute e benessere – 26 novembre 2021

Gli omega 3 sono una tipologia di grassi, in particolare sono grassi polinsaturi e sono definibili e definiti come grassi buoni (a differenza dei grassi animali).

Ruoli dei grassi omega 3

Modulano la risposta infiammatoria Hanno un importante ruolo benefico nella vista Hanno un importante ruolo nella salute del feto, del suo sviluppo e della madre nella gravidanza Sono implicati nelle risposte allergiche Riducono il rischio cardiovascolare Riducono dismetabolie (ipercolesterolemia, ipertensione, diabete tipo 2..)

Gli omega 3 sono quindi grassi buoni con un ruolo ipocolesterolizzante, riducono e permettono il controllo e la gestione del colesterolo e indirettamente quindi anche la gestione del rischio cardiovascolare

Alimenti in cui si trovano gli Omega 3

Si trovano principalmente nei pesci grassi come pesce spada, salmone, sgombro, nell’olio d’oliva e nella frutta secca. Tuttavia il consumo di frutta secca dev’essere gestito in quanto contengono anche Omega 6, che se in eccesso ha un azione pro-infiammatoria

Quanti ne devo assumere al giorno?

La quantità di grassi Omega 3 necessaria è alquanto ridotta, meno dell’1% del fabbisogno calorico giornaliero. Quindi in un individuo il cui fabbisogno calorico giornaliero è di 2000kcal il fabbisogno di Omega 3 sarà non più di 20kcal.

Controindicazioni dell’assunzione di Omega 3

Non ci sono controindicazioni nell’assunzione di Omega 3 se non un rischio, in quanto sono grassi, se se ne assumono in quantità esagerate il rischio è quello di eccedere più facilmente con le kcal in quanto 1g di grasso corrisponde a 9kcal.

Rubrica a cura di:

Vincenzo Sudi, Dottore in scienze delle attività motorie e sportive, divulgatore e Personal Trainer

