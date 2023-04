Home

Provincia

Omicidio a Vada, continuano le ricerche del suocero 80enne della vittima

Provincia

12 Aprile 2023

Omicidio a Vada, continuano le ricerche del suocero 80enne della vittima

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 12 aprile 2023

Omicidio a Vada, continuano le ricerche del suocero 80enne della vittima anche con le unità cinofile

Continuano da ieri da parte dei carabinieri le ricerche di Antonio Fedele. Fedele è l’80enne suocero di Massimiliano Moneta (57 anni); ucciso a Vada nella giornata di ieri 11 aprile con un colpo di fucile e ritrovato in un terreno di proprietà di Fedele

Il fucile da caccia arma del delitto è stato recuperato dai carabinieri e posto sotto sequestro, inoltre, secondo quanto riportato dall’Ansa, Fedele sarebbe fuggito prima dell’arrivo dei carabinieri sul luogo dell’omicidio

Sempre secondo l’Ansa il 57enne era imputato in un processo per violenza e maltrattamenti nei confronti della ex moglie, figlia di Fedele.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin