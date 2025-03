Home

On.Chiara Tenerini (Forza Italia): “Un testo unitario che accoglie molte delle proposte contenute nella mia PDL. Più tutele per chi lotta contro la malattia”

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025

“Ieri la Camera ha approvato una legge fondamentale per garantire più diritti ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Si tratta di un testo unitario che accoglie molte delle proposte contenute nella mia proposta di legge, con l’obiettivo di rafforzare le tutele e dare maggiore sicurezza a chi affronta una malattia senza il timore di perdere il proprio lavoro.”

La legge introduce misure concrete: più ore di permesso retribuito per visite, esami e cure, il diritto prioritario allo smart working per chi è in terapia e la possibilità, per i lavoratori autonomi, di sospendere l’attività fino a 300 giorni l’anno senza perdere la propria posizione. Inoltre, viene istituito un fondo da 2 milioni di euro annui per premiare giovani laureati in discipline medico-scientifiche che si distinguano nella ricerca sulle malattie oncologiche.

“Forza Italia è sempre in prima linea nella tutela dei lavoratori e nella promozione di un mercato del lavoro più equo e inclusivo. Questa legge rappresenta un passo avanti concreto e dimostra che, quando si lavora insieme su temi cruciali, il Parlamento può dare risposte efficaci ai cittadini. Continueremo a batterci per garantire sempre maggiori tutele a chi si trova in condizioni di fragilità” – conclude l’On. Chiara Tenerini.