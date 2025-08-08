Onda su Onda Music Festival, lunedì 11 agosto il terzo appuntamento della rassegna: sul palco il ‘Nico Gori Swing 10tet’

Home

8 Agosto 2025

San Vincenzo (Livorno) 8 agosto 2025

Terzo e ultimo appuntamento lunedì prossimo, 11 agosto, con l’edizione 2025 dell’Onda su Onda Music Festival. Dopo la Bandabardò e i Neri per Caso sul palco dell’anfiteatro del porto (ore 21.30, ingresso gratuito) sarà protagonista il Nico Gori Swing 10tet, guidato dal clarinettista e sassofonista Nico Gori (tra i migliori al mondo secondo la prestigiosa rivista DownBeat), un progetto esplosivo e al tempo stesso una delle formazioni più raffinate della scena jazz italiana. Guidato dal clarinetto e dalla direzione di Nico Gori, il tentet vede la voce femminile di Michela Lombardi e talenti selezionati dalla scena jazz italiana, insieme a musicisti emergenti riconosciuti per stile e raffinata interpretazione. Nel 2025 il gruppo festeggia 10 anni dalla sua fondazione, una pietra miliare che segna un decennio di successi, esibizioni memorabili e collaborazioni importanti.

La nascita del Nico Gori Swing 10tet ha radici profonde nel cuore della solidarietà e della musica: la formazione si è esibita per la prima volta nel 2015 in occasione della prima edizione de ‘Il Jazz Italiano per L’Aquila’, per sostenere la città colpita dal terremoto, ed è poi diventata resident band dell’Exwide, con concerti che ancora oggi continuano ad infiammare il noto jazz club di Pisa. Molti i festival in cui il 10tet ha suonato: Umbria Jazz, JazzMI, Moncalieri Jazz, Ancona Jazz, Umbria Jazz Weekend, Crossroads, Ravenna Jazz, Barga Jazz, La Versiliana, Grey Cat Festival, Pisa Jazz, Jazz Visions, Chiavari in Jazz e Firenze Jazz Festival, solo per citarne alcuni. Questo gruppo, uno dei più dinamici e apprezzati della scena jazz italiana, ideato da Nico Gori e prodotto in collaborazione con Pisa Jazz, ha ospitato in questi dieci anni di attività artisti del calibro di Renzo Arbore, Stefano Bollani, Drusilla Foer, Rossana Casale, Adriano Giannini e Fabrizio Bosso, solo per citarne alcuni.

Dal 2015 a oggi il Nico Gori Swing 10tet ha pubblicato quattro album di grande spessore: il live “Dancing Swing Party” (2016), il brillante “Swingin’ Hips” (2018) con ospiti Stefano Bollani e Drusilla Foer, il natalizio “The Tentet is Coming to Town” (2018) e l’elegante “Swing Classics” (2021), che omaggia i grandi classici del genere. Nel febbraio 2025 il gruppo ha registrato il nuovo disco dal titolo “Ten Years”. Quest’ultimo è un progetto di 11 tracce per circa 49 minuti, pubblicato da Encore Music con uscita digitale, cd e vinile. L’album celebra i dieci anni del tentet con una miscela raffinata di standards e un inedito di Gori, anch’esso intitolato “10 Years!!!”, chiaro manifesto della sua identità musicale tra memoria europea e visione italiana contemporanea.

La formazione è così composta: Nico Gori (leader e clarinetto), Michela Lombardi (voce), Federico Frassi (pianoforte), Matteo Anelli (contrabbasso), Mattia Donati (chitarra e voce), Vladimiro Carboni (batteria), Tommaso Iacoviello (tromba), Renzo Cristiano Telloli (sax alto), Francesco Maria Felici (sax tenore), Silvio Bernardi (trombone) e Iacopo Crudeli (presentatore/voce).

