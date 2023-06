Home

“Onda Tricolore contro le mafie”, grande partecipazione di cittadini

16 Giugno 2023

Livorno 16 giugno 2023

Oggi venerdì 16 Giugno 2023 alle ore 17.00 in piazza Cavour è stato presentato l’evento “Onda tricolore contro le mafie” promosso dal Dipartimento di FdI.

Grande partecipazione da parte dei cittadini livornesi recatisi in loco per sostenere l’iniziativa di Fratelli d’Italia che intende ribadire la sua ferma posizione contro ogni forma di mafia e criminalità organizzata, con l’obiettivo di informare gli abitanti sulle attività del partito e sulle azioni concrete messe in campo dal governo.

Lo scopo è portare un messaggio di un contrasto deciso ai fenomeni mafiosi e al contempo di speranza.

Tra i risultati raggiunti da FdI vi sono:

la L199/22: conferma dell’ergastolo ostativo contro mafiosi e terroristi

L50/23: reato universale contro scafisti e immigrazione clandestina

–

Procedibilità d’ufficio per tutti i reati aggravati dal metodo mafioso e da finalità di terrorismo

E per concludere ma non per importanza

6000 nuove assunzioni nelle Forze dell’Ordine.

Tutti gli argomenti sopra citati e messi in atto dal governo insieme alle nuove proposte sono state presentate in piazza Cavour da Marcella Amadio Dirigente Nazionale , Giacomo Lensi Segretario Provinciale, Lorenzo Baruzzo responsabile Regionale Dipartimento Sicurezza e Legalità, Andrea Romiti con delega regionale all’immigrazione e Gianpaolo Quercietani Dipartimento Tutela Vittime.

