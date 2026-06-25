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Ondata di calore, USL: i consigli della dietista per una corretta alimentazione estiva

Cronaca

25 Giugno 2026

Ondata di calore, USL: i consigli della dietista per una corretta alimentazione estiva

Livorno 25 giugno 2026 Ondata di calore, USL: i consigli della dietista per una corretta alimentazione estiva

In questi giorni caratterizzati da temperature particolarmente elevate, adottare corrette abitudini alimentari e mantenere un adeguato livello di idratazione rappresentano strumenti fondamentali per tutelare la salute e prevenire i disturbi legati al caldo. L’Azienda sanitaria USL Toscana nord ovest richiama quindi l’attenzione dei cittadini sull’importanza di seguire una dieta equilibrata, privilegiando alimenti freschi, ricchi di acqua e facilmente digeribili.

“La regola generale valida per tutti è quella di preferire pasti piccoli e frequenti durante la giornata, evitando di appesantire l’organismo con piatti elaborati, fritti o preparazioni che richiedono lunghe digestione”, spiega Saskia Nesti, responsabile della UOS Dietista Aziendale. “In estate è importante scegliere alimenti semplici, consumare abbondanti quantità di verdura e 2-3 porzioni frutta, entrambi di stagione, e limitare il consumo di bevande alcoliche, che favoriscono la disidratazione”.

L’idratazione rappresenta uno degli aspetti più importanti per affrontare le alte temperature. È consigliabile bere regolarmente nel corso della giornata, anche in assenza dello stimolo della sete, assumendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, salvo diverse indicazioni del medico. È inoltre opportuno moderare il consumo di bevande contenenti caffeina ed evitare gli alcolici. Un’attenzione particolare deve essere riservata alle persone affette da specifiche patologie, come malattie cardiache, renali, epatiche o altre condizioni per le quali un’eccessiva assunzione di liquidi potrebbe essere controindicata. In questi casi è sempre necessario confrontarsi con il proprio medico curante prima di modificare le abitudini di idratazione.

Tra le categorie più esposte agli effetti del caldo vi sono gli anziani. Con l’avanzare dell’età, infatti, la percezione della sete tende a diminuire e il rischio di disidratazione aumenta. “Per gli anziani è fondamentale programmare l’assunzione di acqua durante la giornata e non aspettare di avvertire la sete”, sottolinea Nesti. “Può essere utile tenere una caraffa d’acqua sempre in vista e bere a piccoli sorsi con regolarità. Per rendere più gradevole l’idratazione si possono utilizzare anche acque aromatizzate con limone, cetriolo o menta, oppure infusi freddi non zuccherati”. Nella dieta quotidiana trovano spazio alimenti ricchi di acqua e sali minerali, come zucchine, cetrioli, melone e pesche. Piatti semplici come la caprese o il melone accompagnato da prosciutto crudo sgrassato in piccole porzioni, alternate ad altri piatti freddi, possono rappresentare soluzioni equilibrate e adatte alla stagione, salvo particolari condizioni cliniche che richiedano limitazioni.

Anche i bambini necessitano di particolare attenzione durante i periodi di caldo intenso. Spesso, infatti, l’attività fisica e il gioco li portano a trascurare il bisogno di bere. In questi casi è utile favorire l’idratazione attraverso modalità semplici e coinvolgenti, come l’utilizzo di borracce colorate o la preparazione di ghiaccioli fatti in casa a base di sola frutta fresca. “Per la merenda è preferibile scegliere yogurt fresco con frutta, frullati o smoothie preparati con latte o bevande vegetali e frutta di stagione, limitando invece il consumo di prodotti confezionati ricchi di zuccheri e grassi”, evidenzia Nesti. Anche a tavola è consigliabile proporre piatti unici freschi e colorati, come insalate di riso o quinoa arricchite con verdure e fonti proteiche leggere.

Particolare prudenza è raccomandata anche per le persone affette da patologie croniche. Nei soggetti con ipertensione o malattie cardiovascolari è importante mantenere un corretto equilibrio di potassio e magnesio attraverso il consumo regolare di verdure a foglia verde, legumi e frutta come banane, albicocche e melone. È inoltre opportuno limitare alimenti particolarmente ricchi di sale, come prodotti conservati, formaggi molto stagionati e insaccati. “Gli integratori di sali minerali non devono essere assunti autonomamente”, ricorda Nesti. “Possono interferire con alcune terapie farmacologiche o risultare non indicati in presenza di determinate patologie. Per questo è sempre opportuno consultare il medico”.

Per le persone con diabete, infine, il caldo e la disidratazione possono influenzare l’andamento della glicemia, è così consigliabile privilegiare il consumo di frutta fresca intera e limitare succhi e bevande zuccherate, che possono determinare rapidi aumenti dei livelli glicemici.

L’Azienda sanitaria ricorda infine l’importanza di rispettare le corrette norme di conservazione degli alimenti durante la stagione estiva. Il mantenimento della catena del freddo rappresenta infatti una misura essenziale per garantire la sicurezza alimentare e prevenire possibili contaminazioni favorite dalle alte temperature. Seguire poche e semplici regole può contribuire in modo significativo a ridurre i rischi legati all’ondata di calore e a trascorrere l’estate in condizioni di maggiore benessere e sicurezza.

In foto Saskia Nesti, responsabile della UOS Dietista Aziendale: