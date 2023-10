Home

Provincia

Cecina

Ondata di mezzi incendiati a Cecina: si sospettano origini dolose

Cecina

22 Ottobre 2023

Ondata di mezzi incendiati a Cecina: si sospettano origini dolose

Cecina 22 ottobre 2023 – Ondata di mezzi incendiati a Cecina: si sospettano origini dolose

Notte di Incendi a Cecina: Intervento Immediato dei Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, i vigili del fuoco di Livorno sono stati chiamati a intervenire in una serie di incendi nella zona di Cecina.

La prima chiamata riguardava; due veicoli in fiamme in via Giambattista Vico, seguita poco dopo da un altro incendio di un furgone per assistenza meccanica in via Fratelli Rosselli.

Mentre la squadra dei vigili del fuoco si stava dirigendo verso questa seconda emergenza, sono stati chiamati a intervenire su un terzo veicolo in fiamme in via Volta.

Nonostante la sequenza di incendi, i vigili del fuoco sono riusciti a estinguerli rapidamente.

Al momento, le cause degli incendi sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che siano di natura dolosa.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin