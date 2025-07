Home

Online bando per concessione bar ai Granai di villa Mimbelli. Partenza canone da 7462 annui più iva

11 Luglio 2025

E’ pubblicato da ieri 10 luglio sul sito del Comune l’avviso di asta pubblica per la concessione per 9 anni di una porzione dei Granai di Villa Mimbelli, in via S.Jacopo in Acquaviva 71, da destinarsi a bar/caffetteria.

Qui il link diretto

Comune di Livorno – Aste

Saranno ammesse offerte segrete soltanto in aumento percentuale sul canone mensile a base d’asta pari a € 662 oltre iva.

La scadenza delle presentazione domande è fissata per le ore 13.00 del 26 agosto 2025. L’asta pubblica avrà luogo il giorno 27 agosto 2025 alle ore 10.00.

Nello specifico potranno essere somministrate bevande (calde e fredde, alcoliche e non alcoliche) e alimenti, dolci o salati, freddi o precotti. La concessione non prevede la presenza né di una cucina né di un laboratorio di preparazione. Non sono ammesse attrezzature alimentate a gas, ma solo ad alimentazione elettrica.

I locali da affidare in concessione sono di 112,50 mq, e si trovano nella parte del piano terra lato nord, con accesso diretto dal prospetto interno del parco, da cui si accede alla sala principale, la quale comunica internamente, attraverso un corridoio, anche con l’atrio con guardaroba e bookshop e l’adiacente biglietteria degli spazi espositivi museali.

Lo spazio oggetto di concessione si articola in tre locali distinti:

una sala principale in cui si prevede il punto centrale del bar, dotata di allaccio acqua e scarichi, di impianto elettrico completo ed impianto di riscaldamento ad esso collegato;

una saletta con soffitto affrescato, posta tra il suddetto locale a uso di bar/caffetteria e l’altro che ospita i servizi igienici, in cui si prevede la possibilità di collocare attrezzature leggere;

un locale con servizio igienico ed antibagno, accessibile internamente dalla sala a uso bar/caffetteria attraverso la saletta di cui sopra.

L’utilizzo dell’area esterna prospiciente l’immobile per l’installazione di tavoli, sedie ed altri elementi di arredo, a cura e spese del concessionario; sarà possibile solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio nonché previo rilascio delle previste concessioni di suolo pubblico

Per informazioni sulla procedura è possibile contattare il Settore Gare e contratti ai seguenti indirizzi email :

contratti@comune.livorno.it e in CC: rcosta@comune.livorno.it;

Per chiarimenti in merito al contenuto delle determine 4666/2025, 4694/2025 e 5418/2025 citate e dei documenti ad essa allegati, è possibile rivolgersi all’Ufficio Biblioteche e Musei email vcioni@comune.livorno.it;lmarrai@comune.livorno.it; e in CC biblio-musei@comune.livorno.it.

Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore Attività Culturali Biblioteche e Musei, Dott. Giovanni Cerini.

