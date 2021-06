Online il bando di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali: domande entro il 7 luglio 2021

Home

22 Giugno 2021

Livorno 22 giugno 2021

Sono aperte fino al 7 luglio 2021 le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2021/22.

Il modulo di domanda può essere compilato e inoltrato direttamente online tramite il sito del Comune di Rosignano, cliccando su “Servizi online – accedi ai servizi online – servizi scolastici – accedi al portale dedicato”, utilizzando lo SPID oppure le credenziali già in possesso.

Al termine della procedura di presentazione della domanda online il sistema rilascerà la stampa della richiesta da conservare come ricevuta.

Il modulo di domanda sarà scaricabile anche nella sezione “Bandi e avvisi” del sito dell’Ente e in questo caso dovrà essere compilato e inoltrato con una delle modalità indicate nel bando.

Per i bambini che hanno diritto a frequentare gli anni successivi al primo, è disponibile un apposito modulo di domanda precompilato presso il Servizio già frequentato.

Invece, per i nati successivamente alla scadenza del Bando ed entro il 15 agosto 2021, potrà essere presentata domanda di accesso entro il 20 di agosto 2021.

Per presentare domanda di iscrizione al servizio i bambini dovranno: essere residenti nel Comune di Rosignano Marittimo con il loro nucleo familiare ai sensi dell’art. 45 del Codice Civile; non residenti in adozione o in affido familiare a famiglia residente o ospiti in strutture di accoglienza presenti sul territorio comunale segnalati dal servizio sociale; domiciliati nel Comune, nel caso di posti rimasti disponibili dopo le assegnazioni dei punti precedenti.

La quota di compartecipazione ai costi del servizio da parte delle famiglie è determinata sulla base del valore Isee.

I bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi saranno così ripartiti: “Piccoli”: nati dal 31 agosto 2020 al 15 agosto 2021; “Medi”: nati dal 31 agosto 2019 al 30 agosto 2020; “Grandi”: nati dal 1 gennaio 2019 al 30 agosto 2019.

Le domande presentate in ritardo sono accolte con riserva ed inserite in coda alle graduatorie delle diverse fasce di età sulla base dell’ordine di presentazione, con priorità per i bambini residenti.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Bandi e Avvisi” entro il 31 luglio 2021 ed entro il 10 agosto 2021 è possibile presentare eventuali osservazioni. La graduatoria definitiva sarà disponibile entro il 31 agosto.

