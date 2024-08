Home

26 Agosto 2024

Online il bando “La scuola per tutti” di Fondazione Livorno

E’ rivolto agli istituti scolastici della provincia di Livorno. Le richieste di contributo dovranno essere inviate telematicamente entro le ore 13.00 di venerdì 11 ottobre 2024

Livorno 26 agosto 2024 – Online il bando “La scuola per tutti” di Fondazione Livorno

Nell’ambito dello specifico settore di intervento Educazione, istruzione e formazione, Fondazione Livorno ha pubblicato il bando La scuola per tutti a.s. 2024/25. Con un plafond di 200 mila euro, il bando è rivolto agli istituti scolastici della provincia di Livorno, che potranno richiedere contributi per l’anno scolastico 2024-2025 fino ad un massimo di 10 mila euro. È possibile inoltrare le richieste di contributo entro le ore 13.00 di venerdì 11 ottobre 2024.

Le proposte di progetto dovranno riferirsi alle seguenti aree di intervento: attivazione di uno sportello di ascolto e supporto psicologico per studenti, sia in orario scolastico che extra-scolastico, per favorire un ambiente scolastico sereno e positivo, e organizzazione di attività laboratoriali, anch’esse sia in orario scolastico che extra-scolastico, con l’obiettivo di costruire e consolidare competenze e abilità degli studenti, e promuovendo il concetto di “scuola” come luogo di sviluppo di personalità, abilità e relazioni sociali.

Destinatari del bando “La scuola per tutti a.s. 2024/25” sono le scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado con sede nel territorio della provincia di Livorno e le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62. Ogni Istituto scolastico potrà presentare una sola richiesta di contributo.

Le richieste di contributo dovranno essere inviate esclusivamente tramite procedura on-line, che si sviluppa in due fasi.

Il modulo di richiesta, accessibile sul sito www.fondazionelivorno.it alla sezione “bandi”, dovrà prima essere compilato e inviato on-line. Dopo questo primo passaggio la pratica risulterà inviata.

Successivamente, nella seconda fase, il modulo inviato dovrà essere stampato, sottoscritto in originale dal Dirigente Scolastico, scansionato e nuovamente trasmesso on-line sempre tramite il sito della Fondazione, sezione “bandi”. Dopo il secondo invio la pratica risulterà chiusa e dunque regolarmente inoltrata.

Nel caso in cui non vengano completate entrambe le fasi, la richiesta di contributo sarà esclusa dalla valutazione di merito.

