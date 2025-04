Conosci l’affido? Scoprilo con noi!”, incontro informativo rivolto alla cittadinanza

Home

18 Aprile 2025

Per conoscere questa importante azione di solidarietà

Martedì 29 aprile alle ore 17.30 a Villa Serena

Martedì 29 aprile, alle 17.30 nella Sala Congressi della R.S.A. Villa Serena (via di Montenero, 176), si svolgerà l’incontro informativo “Conosci l’affido? Scoprilo con noi!” per presentare caratteristiche e peculiarità dell’affido familiare a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a questa importante azione di solidarietà. L’incontro sarà seguito da un piccolo aperitivo aperto a tutti i partecipanti.

Per coloro che saranno interessati, nel mese di maggio seguirà uno specifico percorso formativo, articolato in 4 incontri, condotto dagli operatori del Centro Affidi, che aiuterà i partecipanti ad approfondire i contenuti ed i vissuti peculiari dell’accoglienza familiare.

La partecipazione, libera ed aperta a tutta la cittadinanza, non comporterà alcun impegno, ma sarà comunque un’opportunità di arricchimento personale che contribuirà a sensibilizzare la comunità sulle tematiche dell’accoglienza e della solidarietà.

Per informazioni: https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/centro-affidi; e-mail centroaffidi@comune.livorno.it .