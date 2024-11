Home

Cronaca

15 Novembre 2024

Open Day dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” dedicato alle famiglie

L’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Livorno aprirà le porte della sede Tozzetti il prossimo giovedì 5 dicembre 2024, per un Open Day dedicato alle famiglie interessate a conoscere l’offerta formativa della scuola. Questo evento rappresenta un’opportunità preziosa per esplorare i programmi didattici e le attività educative proposte in vista delle future iscrizioni.

Il programma della giornata prevede momenti dedicati per ciascun ciclo di istruzione:

1 Scuola dell’Infanzia: dalle ore 16.00 alle 17.00, con l’accoglienza a cura della coordinatrice, insegnante Francesca Valtriani, che illustrerà l’approccio pedagogico e le attività ludico-educative.

2 Scuola Primaria: dalle 17.00 alle 18.00, momento in cui le famiglie potranno scoprire il percorso didattico e gli strumenti educativi, guidati dalla prof.ssa Alessandra Mancini.

3 Secondaria di I grado: dalle 18.00 alle 19.00, con la partecipazione della prof.ssa Giulia Caposciutti, collaboratrice del dirigente, per presentare i dettagli del programma accademico, le attività extracurricolari e i progetti speciali.

L’evento sarà supervisionato dalla dirigente, la dott.ssa Elena Rossi, che sottolineerà la missione educativa e i valori dell’istituto, oltre a rispondere alle domande delle famiglie. L’Open Day è un’occasione ideale per conoscere gli ambienti scolastici e interagire con i docenti, ponendo al centro l’importanza di una scelta consapevole per l’educazione dei propri figli.