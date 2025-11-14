Home

Cronaca

Open Day Diabetologia, a Livorno posti esauriti e intervista del primario Di Cianni in diretta nazionale su TgCom24

Cronaca

14 Novembre 2025

Open Day Diabetologia, a Livorno posti esauriti e intervista del primario Di Cianni in diretta nazionale su TgCom24

LIVORNO, 14 novembre 2025 Open Day Diabetologia, a Livorno posti esauriti e intervista del primario Di Cianni in diretta nazionale su TgCom24

Tutti esauriti i posti messi a disposizione all’open day organizzato oggi, venerdì 14 novembre, dal reparto di Diabetologia dell’Azienda USL Toscana nord ovest in occasione della Giornata mondiale del diabete. L

e visite diabetologiche, i controlli glicemici e gli esami del fondo oculare messi a disposizione grazie all’impegno di medici, dietisti e infermieri hanno visto una straordinaria partecipazione, confermando un forte interesse dei cittadini verso le attività di prevenzione e diagnosi precoce.

La giornata è stata arricchita da un collegamento in diretta nazionale con Tgcom24, durante il quale Graziano Di Cianni, direttore della Diabetologia aziendale, ha richiamato l’attenzione sul problema del “diabete sommerso”.

Di Cianni ha ricordato come per ogni tre persone consapevoli della malattia ce ne sia almeno una che convive con il diabete senza saperlo, sottolineando l’urgenza di favorire controlli regolari e percorsi di sensibilizzazione.

“Dobbiamo intercettare precocemente chi non sa di avere il diabete e accompagnarlo verso una presa in carico efficace. Oggi la telemedicina e il rafforzamento della medicina territoriale, grazie anche alle case di comunità, ci consentono di essere più vicini ai cittadini e di semplificare il monitoraggio della malattia”, ha affermato il direttore.

Le iniziative proseguono sabato 15 novembre in piazza Grande, dove i volontari dell’AGD Livorno APS incontreranno la popolazione per distribuire materiale informativo e promuovere la cultura della prevenzione.

Domenica 16 novembre il calendario si sposterà negli spazi del Gemini Centro Fitness con l’evento “Gioco di squadra: insieme per il diabete”, una partita di basket e un pomeriggio di testimonianze dedicati a sport, inclusione e consapevolezza, con il coinvolgimento di atleti che convivono con la malattia.

A concludere il percorso sarà l’iniziativa “Con il diabete camminare è essenziale”, in programma il 27 novembre a Villa Mimbelli, che unirà un momento di approfondimento curato dal dottor Carmine Di Muro a una camminata aperta a tutta la cittadinanza, per ribadire il valore del movimento come parte integrante del trattamento e della gestione quotidiana del diabete.

L’insieme degli appuntamenti conferma l’impegno costante della rete territoriale e dell’Azienda USL Toscana nord ovest nel promuovere una diagnosi tempestiva, uno stile di vita sano e un approccio partecipato alla cura, in linea con i principi della Giornata mondiale del diabete.

In foto Graziano Di Cianni.

Open Day Diabetologia, a Livorno posti esauriti e intervista del primario Di Cianni in diretta nazionale su TgCom24