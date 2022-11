Home

3 Novembre 2022

Open Day, il Vespucci-Colombo apre le sue porte alle famiglie dei ragazzi

Livorno 3 novembre 2022

Il Vespucci- Colombo è pronto ad aprire le sue porte alle famiglie dei ragazzi delle terze classi delle scuole superiori di primo grado nelle giornate del 19 novembre, del 4 e 16 dicembre e del 13 gennaio.

Il primo open day sarà strutturato con due turni: 15.30-17 e 17-18.30, tutte e tre le

sedi saranno aperte e in ognuna di queste un referente farà un discorso introduttivo per poi concentrarsi sulle identità dei vari corsi

Per Via San Gaetano a fare gli onori di casa per gli interessati ai corsi professionali ci sarà la prof. Antonella Simoncini , F.S. per l’orientamento insieme alla prof. Francesca Luseroni, che sarà invece nella sede di Via Chiarini ad accogliere gli interessati dei corsi economico-commerciali, mentre in Piazza Vigo , ad accogliere gli interessati del Liceo Artistico ci sarà la prof. Monica Lanini

In ogni sede sarà poi presente un rappresentante dell’Inclusione e degli insegnanti disponibili per parlare con le famiglie.

In ogni sede sono previsti dei laboratori per i ragazzi, in modo che possano avvicinarsi a mondi a loro sconosciuti, come quello dell’estetica o acconciatura in via san Gaetano, quelli di informatica o diritto in via Chiarini e quelli di fotografia o grafica in piazza Vigo.

Sarà anche aperta la biblioteca, quindi gli intervenuti potranno ammirare l’enorme patrimonio di cui dispone l’istituto

