Open Day per le iscrizioni ai nidi d’Infanzia

Venerdì 18 maggio ( ore 16-18 ) e sabato 19 maggio ( ore 9-12)

Nidi d’Infanzia e ludonido aperti alla visita dei genitori

Si potranno visitare le strutture dei servizi educativi 0/3 anni in prossimità dell’apertura delle iscrizioni per il nuovo anno educativo 2018-2019

Livorno, 17 maggio 2018 – Domani venerdì 18 maggio in orario 16-18 e sabato 19 maggio in orario 9-12, le sedi di tutti i servizi educativi 0/3 comunali e privati convenzionati saranno aperte per poter essere visitate dai genitori interessati all’iscrizione dei bambini e delle bambine per l’anno educativo 2018-2019. Con l’avvicinarsi della data di apertura delle iscrizioni (dalle ore 9 di lunedì 28 maggio fino alle ore 13 di venerdì 8 giugno ) i genitori hanno modo così di effettuare un sopralluogo alle strutture che dovranno accogliere i loro bambini.

Porte aperte dunque, venerdì e sabato, nei nidi d’infanzia:

Alveare in Centro Infanzia 1-6 Scali del Teatro, 28

Baby Garden Via S. Matteo

Casa del Re Via della Bastia

C’era 2 volte Via delle Sorgenti

Chicchirillò via C. Lorenzini, 45

Il Colibrì Centro Infanzia con Scuola Menotti via dell’Antimonio

Il Giardino di Sara in Centro Infanzia 2-6 via Vecchio Lazzeretto

I Girasoli in Centro Infanzia 2-6 viale Marconi

Il Nido delle Meraviglie via del Bosco

Il Piccolo Principe in Centro Infanzia 0-6 via Caduti del lavoro, 28

Il Satellite via Michel, 4 0586 580972

L’Aquilone Centro Infanzia con Scuola Il Flauto Magico, via San Carlo

L’arca di Noè via Ricasoli, 92

La Coccinella Centro Infanzia con Scuola La Rosa Via Romagnosi

La Giostra in Centro Infanzia 0-6 Via Passaponti, 3

Limoncino via Valle Benedetta, 120

Mondo Infanzia Blu via Cecioni, 8

Mondolfi in Centro Infanzia 2-6 via Fiera S.Antonino, 13

Pimpirulin via Olanda, 44

PinaVerde Centro Infanzia con Scuola I Villini via di Collinaia, 15

Pirandello Centro Infanzia con Scuola La Rosa via Bracco, 2 Salviano Centro Infanzia con Scuola Bimbiallegri via Haiphong, 18

Santelli via Santelli, 4

Scarabeo via della Campana, 37

Villa Liverani via Liverani, 6

Zerotre Via Foscolo, 64

Ludonido via degli Scarronzoni,16

Complessivamente un’offerta pubblica di 14 nidi comunali , 12 nidi privati convenzionati e 1 spazio-gioco privato convenzionato per un totale di 921 posti, a cui si aggiungeranno quelli riservati dalla Fondazione Livorno che anche quest’anno offrirà un sostegno alle famiglie più deboli.

Si ricorda che per l’anno educativo 2018/19 possono essere iscritti ai Servizi Educativi 0/3 i bambini nati:

dal 1° Settembre 2017 al 8 Giugno 2018 (fascia Piccoli)

dal 1° Gennaio al 31 Agosto 2017 (fascia Medi)

dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2016 (fascia Grandi)

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 di lunedì 28 Maggio 2018 alle ore 13 di venerdì 8 giugno 2018

Da giovedì 24 maggio 2018 – dal lunedì al venerdì negli orari 9/13 e 14/17,30 – è attivo il numero 0586-820970 per informazioni ed assistenza.

Le domande di prima/nuova iscrizione possono essere presentate solo ON-LINE accedendo, tramite internet, alla Rete Civica (www.comune.livorno.it) del Comune di Livorno nella cui home page – da lunedì 28 maggio p.v. – sarà presente un link “Bando iscrizione Nidi ed altri servizi educativi”

Il Comune invita i cittadini interessati all’iscrizione ai servizi educativi 0/3 ad acquisire le credenziali di accesso ai servizi on line “Sportello del cittadino” che, utili per presentare on line la domanda di iscrizione,

a) sono indispensabili per scaricare autonomamente (tramite internet) l’attestato di ammissione, che i genitori dovranno obbligatoriamente fare nel caso in cui la domanda di iscrizione presentata vada e buon fine ed il bambino diventi assegnatario del posto ; b) consentono di accedere a numerosi servizi on line offerti gratuitamente dal Comune di Livorno (es. pagamenti dei bollettini della mensa scolastica, estratto conto della mensa, rinnovo del permesso ZTL, modulistica, cambio domicilio, richiesta di agevolazione/esenzione tariffaria, richiesta di copertura comunale della retta 0/3 privata, etc.).

Le Credenziali di accesso ai servizi on line “Sportello del cittadino”, ovvero username e password possono essere richiesti:

 tramite PEC (posta elettronica certificata) da inviare all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico – all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it

 oppure, presentando il Codice Fiscale ed un documento di identità valido, agli sportelli comunali (negli orari di paertura al pubblico: lunedì e venerdì ore 9.00-13.00, martedì e giovedì ore 15.30-17.30):

 del Centro servizi al cittadino area nord (ex. Circoscrizione 1) piazza Saragat 1

 del Centro servizi al cittadino area sud (ex Circoscrizione 5), via Machiavelli 21.

 del Settore “Educazione e Sport” (via delle Acciughe 5, piano 1°)

 dell’URP (piano terra del Palazzo Comunale, Piazza del Municipio 1).

Per contatti:

Email: iscrizioniinfanzia@comune. livorno.it