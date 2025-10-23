Home

23 Ottobre 2025

Open Days al Vespucci-Colombo per le famiglie degli alunni delle classi terze degli istituti secondari di primo grado

Livorno 23 ottobre 2025 Open Days al Vespucci-Colombo per le famiglie degli alunni delle classi terze degli istituti secondari di primo grado

LA scuola, che dal questo anno scolastico effettua un orario dal lunedi al venerdi ,

con uno (o più rientri pomeridiani a seconda dell’indirizzo di studi) , si apre al

pubblico per le famiglie degli alunni che frequentano le classi terze degli istituti

secondari di primo grado di Livorno e provincia , nei seguenti giorni

29 OTTOBRE

14 NOVEMBRE

3 DICEMBRE

9 GENNAIO

sempre di pomeriggio , dalle 15 alle 17 , in tutte e tre le sue sedi.

Invitiamo quindi gli interessati

1. in via San Gaetano , dove hanno sede i percorsi professionali di Estetica ed

Acconciatura, di Servizi Commerciali e Servizi Socio Assistenziali Sanitari

2. in piazza Vigo, dove ha sede il Liceo Artistico Grafico e

3. in via Chiarini, per i corsi del Tecnico Economico della durata di 5 anni e del

Tecnico Logistico della durata di 4 anni.

Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione: nelle sedi i genitori

incontreranno docenti e studenti che li condurranno alla scoperta della scuola con

laboratori e rispondendo alle domande.