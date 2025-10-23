Open Days al Vespucci-Colombo per le famiglie degli alunni delle classi terze degli istituti secondari di primo grado
Livorno 23 ottobre 2025 Open Days al Vespucci-Colombo per le famiglie degli alunni delle classi terze degli istituti secondari di primo grado
LA scuola, che dal questo anno scolastico effettua un orario dal lunedi al venerdi ,
con uno (o più rientri pomeridiani a seconda dell’indirizzo di studi) , si apre al
pubblico per le famiglie degli alunni che frequentano le classi terze degli istituti
secondari di primo grado di Livorno e provincia , nei seguenti giorni
29 OTTOBRE
14 NOVEMBRE
3 DICEMBRE
9 GENNAIO
sempre di pomeriggio , dalle 15 alle 17 , in tutte e tre le sue sedi.
Invitiamo quindi gli interessati
1. in via San Gaetano , dove hanno sede i percorsi professionali di Estetica ed
Acconciatura, di Servizi Commerciali e Servizi Socio Assistenziali Sanitari
2. in piazza Vigo, dove ha sede il Liceo Artistico Grafico e
3. in via Chiarini, per i corsi del Tecnico Economico della durata di 5 anni e del
Tecnico Logistico della durata di 4 anni.
Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione: nelle sedi i genitori
incontreranno docenti e studenti che li condurranno alla scoperta della scuola con
laboratori e rispondendo alle domande.