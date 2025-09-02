Home

Open di Lignano, un argento e due bronzi per i folgorini

2 Settembre 2025

Open di Lignano, un argento e due bronzi per i folgorini

Livorno 2 settembre 2025 Open di Lignano, un argento e due bronzi per i folgorini

Grande partenza per la stagione agonistica della disciplina olimpica del Karate FIJLKAM, con l’avvio del percorso di qualificazione per la composizione della Nazionale Italiana Giovanile che rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei giovanili di febbraio 2026.

Il circuito di qualificazione prende forma attraverso le prestigiose competizioni denominate “Open League”, tornei di alto profilo tecnico e organizzativo, validi per la definizione del ranking nazionale di merito. Gli atleti vengono suddivisi per specialità (Kumite e Kata), classi d’età, categorie di peso e genere, in una selezione meritocratica che coinvolge l’intero territorio italiano.

Lo scorso weekend si è svolta a Lignano Sabbiadoro la terza tappa del circuito: Open League Lignano, presso il Palazzetto dello Sport, con numeri record — 248 squadre e 1.423 iscrizioni.

RISULTATI FOLGORINI

• Andrea Bozzi conquista la medaglia d’argento nella categoria Under 21 -84 kg, con tre match vinti e una prestazione in costante crescita.

• Jacopo Citi, atleta del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, porta a casa la medaglia di bronzo nella classe Juniores WKF (16 – 17 anni) -68 kg. Jacopo ha disputato 5 incontri, risalendo dal tabellone dei ripescaggi fino a dominare la finalina per 10 a 3.

• Bianca Boni, classe 2013, al suo esordio assoluto in una Open League, conquista con grinta e determinazione un prezioso bronzo nella categoria Under 14 -42 kg.

Bianca ha vinto 4 incontri, chiudendo la finalina con un netto 5 a 0.

Buoni risultati anche per:

• Leonardo NANNINI, che entra in classifica con un 7º posto di valore tecnico;

• Valentina Strazzabosco, che ha mostrato carattere e buon livello agonistico.

La trasferta è stata guidata dallo staff tecnico della ASD Esercito – 187 Folgore, sotto la direzione del maestro Antonio CITI, Direttore Tecnico con le stellette.

I risultati ottenuti confermano l’affidabilità della programmazione tecnica estiva attuata con il progetto “Folgore Summer Days” , un percorso che ha messo al centro allenamenti personalizzati, crescita tecnica e mentale “MINDSET agonistico”

