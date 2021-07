Home

Operaio 35enne investito da un’auto davanti all’ingresso della raffineria Eni.

22 Luglio 2021

Operaio 35enne investito da un’auto davanti all’ingresso della raffineria Eni.

Livorno, 22 luglio 2021

Questa mattina a Stagno frazione di Colesalvetti, si è verificato un brutto incidente

Intorno alle ore 08.00 è stato investito da un’auto un operaio di 35 anni davanti all’ingresso della raffineria Eni

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, spetterà ai carabinieri di Stagno stabilire l’esattta dinamica del sinistro

A seguito del porte impatto l’uomo è caduto a terra battendo la testa sull’asfalto

Sul posto inviati dal 112 è intervenuta l’ambulanza dell’SVS, i volontari hanno stabilizzato il 35enne per poi portarlo in ospedale in codice rosso

