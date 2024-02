Home

Cronaca

Operaio perde una falange, incidente sul lavoro all’Eni

Cronaca

5 Febbraio 2024

Operaio perde una falange, incidente sul lavoro all’Eni

Stagno (Collesalvetti, Livorno), 5 febbraio 2024 – Operaio perde una falange, incidente sul lavoro all’Eni

Questa mattina, intorno alle 9.30, si è verificato un infortunio sul lavoro all’interno della raffineria Eni di Stagno.

Un lavoratore di 45 anni, di nazionalità rumena, ha riportato l’amputazione della prima falange di una mano a seguito dello schiacciamento da parte di una lastra.

Ad allertare prontamente la centrale unica delle emergenze i colleghi che si sono accorti dell’accaduto

In risposta alla chiamata, un’ambulanza della Misericordia di Montenero è stata inviata sul luogo dell’incidente. I volontari dell’associazione, una volta giunti alla raffineria, hanno immediatamente fornito le prime cure all’operatore ferito e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale per le necessarie cure mediche.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin