Home

Cronaca

Operaio vittima dell’amianto: lavorava nella centrale del Marzocco, Enel condannata per 1 milione di euro

Cronaca

28 Giugno 2022

Operaio vittima dell’amianto: lavorava nella centrale del Marzocco, Enel condannata per 1 milione di euro

Il Tribunale di Firenze condanna l’Enel a risarcire l’operaio Rolando Cerri, vittima dell’amianto

Oltre 1 milione di euro alla moglie e ai figli del manutentore elettrico morto di mesotelioma

Bonanni (Osservatorio Nazionale Amianto): “Giustizia è fatta! C’è da chiedersi le ragioni per le quali l’Enel si ostini a non risarcire il danno in caso di morti di amianto, tanto più quelli di mesotelioma per cui è stato istituito lo sportello di assistenza”

Firenze, 28 giugno 2022

Il Tribunale di Firenze ha condannato l’Enel al risarcimento di oltre 1 milione di euro ai familiari di R.C. , vittima dell’amianto che si erano rivolti all’Avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, per portare avanti la loro battaglia e veder finalmente riconosciuti i propri diritti, per la morte dell’operaio, avvenuta nel 2016 all’età di 77 anni, lasciando la moglie Giovanna e i figli Bernardo e Simone, all’epoca 50 e 45 anni

l’Enel, ha sempre negato, anche durante il processo, sia l’esposizione all’amianto dell’uomo, che l’esistenza del nesso di causalità tra il mesotelioma che non gli ha dato scampo e l’ambiente di lavoro, ed anche la violazione degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Sulla base di una accurata indagine investigativa, l’Avv. Bonanni è riuscito a dimostrare che R.C. , manutentore elettrico per le centrali riunite Marzocco a Livorno, è stato esposto ad amianto nel reparto elettrico nel quale lavorava occupandosi della manutenzione periodica delle turbine coibentate con amianto, quindi a diretto contatto con la fibra killer, per vent’anni, dal 1966 al 1986.

I testimoni hanno dichiarato anche che il materiale tendeva a sbriciolarsi e che nessuno dei lavoratori indossava mascherine protettive, che non esisteva un impianto di aereazione, né aspiratori.

Secondo i giudici:

l’Enel non è riuscita a dimostrare di aver posto in essere tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno

per cui, si legge in sentenza, si ritiene “dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra le condotte omissive della convenuta (Enel, ndr), e la patologia che ha causato il decesso di Rolando Cerri”.

Per questo la società è stata condannata a corrispondere ai familiari per il risarcimento del danno la somma di 904.325 euro, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del decesso.

Vittoria piena per Bonanni e l’Ona, che da anni sono al fianco delle vittime dell’amianto che, non solo patiscono la malattia e in tanti casi, purtroppo, la morte di un loro congiunto, ma che sono poi lasciate sole.

La legge prevede invece per loro un giusto risarcimento per le pene sofferte, anche se, per ottenerlo, sono quasi sempre necessari lunghi ed estenuanti procedimenti giudiziari.

“Giustizia è fatta! C’è da chiedersi le ragioni per le quali l’Enel si ostini a non risarcire il danno in caso di morti di amianto, tanto più quelli di mesotelioma per cui è stato istituito lo sportello di assistenza” – osserva Bonanni.

La questione del rischio amianto nel settore di produzione e distribuzione di energia elettrica risulta anche dal VII Rapporto ReNaM con un elevato numero di casi di mesotelioma.

Infatti, sono 367 i casi di mesotelioma che solo la punta dell’iceberg poiché l’amianto provoca anche altre malattie, tra le quali l’asbestosi, il tumore del polmone, della laringe, della faringe e degli organi del tratto gastro-intestinale.

Tutti coloro che sono stati esposti ad amianto e hanno la necessità di assistenza medica e assistenza legale si possono rivolgere:

allo sportello amianto on line dell’associazione

compilando la richiesta di consulenza gratuita https://onanotiziarioamianto.it/sportello-amianto-ona-nei-territori/, oppure al numero verde 800 034 294.

Coloro che volessero segnalare i siti con amianto e contenenti amianto possono utilizzare l’app Amianto http://app.onanotiziarioamianto.it/, strumento fondamentale per evitare i rischi di esposizione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin