Home

Cronaca

Operativo lo sportello “Nonno Point” presso l’ex Asilo Pian di Rota

Cronaca

15 Ottobre 2025

Operativo lo sportello “Nonno Point” presso l’ex Asilo Pian di Rota

Livorno 15 ottobre 2025 Operativo lo sportello “Nonno Point” presso l’ex Asilo Pian di Rota

E’ ufficialmente operativo lo sportello “Nonno Point” presso l’ex Asilo Pian di Rota, in via delle Sorgenti 269.

Un servizio gratuito pensato per offrire supporto informatico di base ai cittadini che desiderano imparare semplici nozioni digitali o accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, come:

•⁠ ⁠Bonus idrico

•⁠ ⁠Buoni libro

•⁠ ⁠Carta acquisti

•⁠ ⁠Prenotazione di visite ed esami medici

•⁠ ⁠Altri servizi utili, sempre nel rispetto dei limiti ISEE

L’accesso avviene tramite CNS (Tessera Sanitaria) e i tutor sono pronti ad aiutarvi con competenza e disponibilità.

Lo sportello è aperto ogni martedì dalle ore 9.00 alle 11.00.

Un’occasione preziosa, soprattutto per le persone più fragili, per avvicinarsi al mondo digitale in modo semplice e guidato.