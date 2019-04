Operativo un nuovo montacarichi al Mercato Centrale

Aree pubbliche

12 aprile 2019

Livorno 12 aprile 2019. E’ già operativo il nuovo montacarichi del Mercato Centrale di Livorno predisposto dall’amministrazione comunale a supporto degli esercizi commerciali interni alla struttura.

“Fino ad ora i commercianti insediati nel Mercato delle Vettovaglie erano costretti a trasportare la merce tramite gli scalandroni o addirittura le scale. Con questo montacarichi abbiamo risolto un problema reale e raggiunto un risultato atteso da oltre dieci anni” così Paola Baldari, assessore al commercio.

“Questo ascensore è anche un valore aggiunto per l’operazione di riqualificazione del piano inferiore e soprattutto dei due piani superiori del Mercato che furono oggetto di una manifestazione d’interesse poi non decollata. Oggi torniamo a rivolgerci al mondo dell’imprenditoria proprio per evidenziare che con questa ulteriore funzionalità quell’operazione potrebbe andare in porto” conclude Baldari.