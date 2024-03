Home

11 Marzo 2024

Operatore accoglienza comunale aggredito, l’intervento di USB

Livorno 11 marzo 2024 – Operatore accoglienza comunale aggredito, l’intervento di USB

Servizio accoglienza comunale, il sindacato USB Livorno interviene in merito all’operatore aggredito da un ospite e che avrebbe riportato 21 giorni di prognosi.

USB: “Si rischia la vita per uno stipendio da 4 euro l’ora”

Nella serata di sabato scorso un ospite della struttura di pronta e temporanea accoglienza SEFA di Livorno, ha aggredito un operatore presente in struttura.

Secondo la ricostruzione del sindacato: “Per una pura casualità il lavoratore non era da solo in quel momento. Alle 22, infatti, il secondo operatore lascia la struttura che viene affidata ad un solo dipendente, per tutta la notte.

A seguito dell’aggressione, che ha provocato 21 giorni di prognosi, sono stati prontamente chiamate sia le forze dell’ordine sia l’ambulanza”.

USB prosegue lamentandosi del fatto che non sarebbe la prima volta che accadono fatti del genere nella struttura di accoglienza che ospita quotidianamente decine di persone con forti problematiche di marginalità sociale.

“E’ un servizio importante da mantenere da valorizzare ma che, a differenza di altra città dove opera la stessa cooperativa con due operatori sempre attivi, viene gestito da un solo operatore durante la notte e in regime di reperibilità.

I lavoratori vengono quindi pagati circa 4 euro l’ora per 13 ore di lavoro consecutive senza poter staccare per una pausa – afferma USB”.

“Da mesi, come USB, stiamo portando avanti una vertenza per “regolarizzare” questa situazione ed ottenere la giusta dignità per i lavoratori che, come in questo caso, rischiano la propria incolumità cercando di svolgere le proprie mansioni con professionalità e serietà.

Caratteristiche che al momento non vengono riconosciute.

Abbiamo richiesto l’intervento del Prefetto, nell’ambito della procedura di raffreddamento, e siamo al momento in attesa della convocazione.

Al lavoratore aggredito va tutta la nostra vicinanza con l’augurio di una pronta guarigione.”- Conclude il sindacato.

