Operatore socio santario, domande al via per il nuovo concorso Estar

12 Luglio 2021

Livorno 12 luglio 2021

Ci sarà tempo fino a mezzogiorno del 9 agosto 2021 per presentare domanda per il nuovo concorso Estar per Operatore socio sanitario, a tempo indeterminato. Il bando è stato pubblicato il 9 luglio e le domande potranno essere inserite direttamente sul portale Estar dedicato al concorso.

“Dopo aver esaurito la graduatoria di circa 3 mila Operatori sociosanitari approvata nel 2019 – spiega il direttore generale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale Monica Piovi – il nuovo bando è stato pubblicato ieri e ci sarà tempo fino a mezzogiorno del 9 agosto per fare domanda. L’inizio delle prove è previsto per il prossimo autunno, per avere la graduatoria in tempi rapidi, così come è avvenuto per il recente concorso per infermieri conclusosi lo scorso giugno”.

Il portale di Estar dalla sua apertura, nel giugno 2019, ha già raccolto 60.000 domande di partecipazione a 160 concorsi. “Per Estar il 2021 – sottolinea Piovi – si caratterizza come l’ anno dei grandi concorsi dedicati al comparto sanita’: dopo gli infermieri è ora il turno degli operatori socio sanitari, entrambe figure indispensabili per la migliore cura dei pazienti”.

