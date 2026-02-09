Home

9 Febbraio 2026

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 9 febbraio 2026 Operazione antidroga all’Elba: perquisizioni su tutta l’isola disarticolato gruppo criminale

Dalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, con l’impiego di 20 militari, 9 autovetture di servizio e una unità cinofila antidroga proveniente da Firenze, hanno dato esecuzione a un’articolata operazione di polizia giudiziaria nei Comuni di Campo e Capoliveri.

L’attività rientra in una vasta operazione disposta dalla Procura della Repubblica di Livorno e costituisce il seguito di indagini avviate nel maggio 2025 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che avevano già portato all’arresto di due persone e al sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Le perquisizioni, effettuate contestualmente nei confronti di cinque soggetti, di origine elbana e marocchina, mirano a disarticolare una rete di spaccio radicata sul territorio elbano e dedita alla distribuzione di cocaina sull’Isola.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno, segue un’intensa attività investigativa condotta attraverso analisi tecniche, riscontri testimoniali e sequestri mirati, che hanno consentito di individuare ulteriori soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività di traffico e spaccio di stupefacenti.

Indagine convenzionalmente nominata “EL DIABLO”, così si faceva chiamare un indagato come emerso agl’investigatoti che hanno accertato anche il frequente ricorso ad un linguaggio criptico degli indagati e degli acquirenti per riferirsi allo stupefacente e/o al denaro, con l’impiego di termini specifici e ricorrenti come: “ti devo portare qualcosa di buono? ti porto un regalino? ti faccio una ricarica?”.