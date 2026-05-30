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Operazione antidroga e armi: 1335 arresti in Italia, a Livorno 8 arresti e sequestri di cocaina e 6 armi da fuoco

Cronaca

30 Maggio 2026

Operazione antidroga e armi: 1335 arresti in Italia, a Livorno 8 arresti e sequestri di cocaina e 6 armi da fuoco

Livorno 30 maggio 2026 Operazione antidroga e armi: 1335 arresti in Italia, a Livorno 8 arresti e sequestri di cocaina e 6 armi da fuoco

Un’ampia operazione di polizia a livello nazionale ad “alto impatto investigativo” ha portato alla conclusione di un’attività coordinata su tutto il territorio italiano finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. Il dispositivo, coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e condotto dalle Squadre Mobili con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e degli uffici delle Questure, ha interessato anche la provincia di Livorno.

A livello nazionale i numeri dell’operazione sono significativi: 1335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, e 2358 soggetti denunciati in stato di libertà, di cui 142 minorenni. Nel corso dei controlli sono state identificate 297.071 persone, tra cui 15.665 minorenni, con particolare attenzione alle aree urbane sensibili e ai pressi dei locali notturni, considerati punti strategici per il consumo e lo spaccio di stupefacenti.

Sul fronte degli stupefacenti, gli investigatori hanno sequestrato complessivamente circa 450 chilogrammi di droga, tra cui 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. L’attività ha inoltre permesso il sequestro di 111 armi da fuoco, comprese armi lunghe e da guerra, tra cui un fucile d’assalto, oltre a munizionamento e a un giubbotto antiproiettile. Particolare attenzione è stata rivolta anche al contrasto del porto di armi bianche, con il rinvenimento di circa 250 oggetti tra coltelli, machete, tirapugni, sfollagente telescopici, fionde, sciabole e accette.

Il quadro a Livorno

Anche la provincia di Livorno è stata coinvolta nell’operazione nazionale, con attività coordinate dalla Squadra Mobile e il supporto dei Commissariati distaccati, dell’U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana. Sul territorio labronico sono state controllate 2678 persone maggiorenni e 413 minorenni.

L’esito dei controlli ha portato all’arresto di 8 persone e al deferimento in stato di libertà di 15 maggiorenni e 1 minorenne. Nell’ambito delle attività antidroga sono stati sequestrati circa 450 grammi di cocaina e 13 grammi di hashish. Inoltre, le operazioni hanno portato al sequestro di 6 armi da fuoco, tra cui tre pistole, due fucili e una carabina.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia nazionale di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, con particolare attenzione alle fasce giovanili e alle aree urbane maggiormente esposte a fenomeni di spaccio e violenza