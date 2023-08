Home

Cronaca

Aree pubbliche

“Operazione Caproni”, Vivi Centro Livorno pulisce piazza Caproni

Aree pubbliche

28 Agosto 2023

“Operazione Caproni”, Vivi Centro Livorno pulisce piazza Caproni

Livorno 28 agosto 2023 – “Operazione Caproni”, Vivi Centro Livorno pulisce piazza Caproni

Guanti da giardinaggio, idropulitrice in funzione e scopa alla mano: così si sono presentati così giovedì pomeriggio i volontari dell’associazione Vivi Centro Livorno che ha svolto un lavoro di pulizia e sistemazione negli ultimi mesi in piazzetta Caproni, l’area verde di via Maggi intitolata al grande poeta livornese.

Grazie a un patto di collaborazione con il Comune i volontari di Vivi Centro stanno curando le piante recentemente messe a dimora nella piazzetta; raccolgono rifiuti abbandonati e con un’idropulitrice appositamente acquistata hanno ripulito le sedute e il muretto che delimita l’aiuola ombreggiata da due filari di tigli.

La loro iniziativa (ogni giovedì alle 18 appuntamento aperto a tutti per l’irrigazione e altro) sta suscitando positive reazioni e interesse tra i frequentatori della piazza e gli abitanti della zona che si spera possano essere coinvolti al più presto nelle azioni di riqualificazione rese possibili anche dal Comune, che ha rinnovato la rete di illuminazione, ha fornito le piante e ha reso disponibile una presa d’acqua per garantire l’irrigazione del verde, indispensabile soprattutto in periodi difficili come quelli che stiamo vivendo per il gran caldo.

Un complesso di piccole iniziative che sta trasformando l’aspetto della zona anche eliminando cattive frequentazioni.

I volontari, dopo una breve presentazione del loro intervento da parte di Andrea Migli, hanno lasciato il posto ben presto a due studenti del vicinissimo Liceo musicale Niccolini Palli (che sta collaborando all’”operazione Caproni”) che si sono brevemente esibiti in un piccolo e graditissimo concerto: Edoardo Andolfi al sassofono e Gregorio Paglini al flauto, che erano accompagnati dalle loro insegnanti con cui si sta studiando la possibilità di tenere altri miniconcerti nello stesso spazio.

Per concludere il pomeriggio il bar pasticceria Julie, che ha sede a pochi metri dalla piazzetta e che partecipa attivamente all’iniziativa, ha offerto a tutti un ottimo rinfresco e un brindisi al recupero di una zona che, come purtroppo molte altre in centro, ha bisogno di interventi concreti di recupero e animazione con la partecipazione diretta dei residenti/cittadini attivi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin