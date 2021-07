Home

“Operazione Decoro” Guglia e via Giordano Bruno, 20 persone al lavoro

14 Luglio 2021

Presenti Amministrazione Comunale, Aamps e Casalp

Livorno, 14 luglio 2021

Effettuato questa mattina l’intervento congiunto di pulizia e decoro urbano all’interno dell’area condominiale Casalp in via Giordano Bruno ( civici 12 -14 – 16 – 18) e alla Guglia.

Al lavoro dalle ore 9.00 di questa mattina, mercoledì 14 luglio, l’Ufficio Gestione e Manutenzione Verde, Agricoltura e Foreste del Comune di Livorno e operai e tecnici Aamps, coordinati dai rispettivi dirigenti.

Presenti all’avvio delle attività il sindaco Luca Salvetti, la Comandante della Polizia Municipale Annalisa Maritan ed una squadra di Vigili Urbani, l’assessora all’Ambiente e Mobilità Giovanna Cepparello, l’assessore al Sociale Andrea Raspanti e il presidente di Casalp Marcello Canovaro.

Il Sindaco Luca Salvetti ai giornalisti e ai cittadini presenti nell’area in questione dichiara:

“L’intervento di oggi riporta ad una situazione decorosa un luogo particolarmente critico.

Il fatto di mettere insieme tanti soggetti, ed oggi qui al lavoro ci sono 20 persone, dà un segnale chiaro di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale ai cittadini residenti che però dovranno fare la loro parte e mantenere questo luogo pulito e in ordine.

Blocchi in queste condizioni ce ne sono vari a Livorno e il prossimo in cui interverremo con simili modalità sarà in via Bengasi, seguito poi da Shangai, quartiere attenzionato dall’Amministrazione da due anni e via Giordano Bruno”.

Prosegue l’assessore Raspanti annunciando che in via Giordano Bruno Casalp e Amministrazione Comunale “si occuperanno di una rivalutazione complessiva del civico 14 e dei civici dal 2 al 10, con demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni. Saranno migliorati gli immobili e anche le aree verdi saranno sottoposte a restyling e ammodernate in modo da poter essere vissute dal cittadino”.

Il presidente di Casalp Marcello Canovaro ha tenuto a precisare che gli interventi in via Giordano Bruno “saranno incisivi e anche un’occasione per sgomberare definitivamente gli abusivi che risiedono negli appartamenti di proprietà di Casalp. L’obiettivo è di migliorare la qualità dell’abitare”.

La Polizia Municipale ha provveduto a rimuovere una roulotte vandalizzata e abbandonata da anni nel prato dell’area condominiale di Casalp oggetto dei lavori di decoro.

Un operatore ambientale di Aamps ha distribuito ai residenti una shopper in tessuto contenente materiale informativo relativo al corretto conferimento dei rifiuti.

I residenti, che avevano richiesto un intervento, anche in seguito ai tragici fatti di cronaca nera della scorsa settimana, hanno apprezzato il lavoro svolto dagli uffici comunali e da Aamps e la presenza della Polizia Municipale e di Casalp.

