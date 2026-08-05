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Cronaca

Operazione di polizia e municipale: rimpatriato tunisino pericoloso

Cronaca

5 Agosto 2026

Operazione di polizia e municipale: rimpatriato tunisino pericoloso

Livorno 5 agosto 2026

Operazione congiunta dell’Ufficio Immigrazione della Questura e della Polizia Municipale di Livorno: eseguito l’accompagnamento coatto alla frontiera.

Nella giornata del 4 agosto, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno, in stretta sinergia con il Comando della Polizia Municipale di Livorno, ha portato a termine l’operazione di espulsione e contestuale rimpatrio nel paese d’origine di un cittadino tunisino di 57 anni, ritenuto un soggetto a elevata pericolosità sociale.

L’uomo, già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, si trovava irregolarmente sul territorio nazionale.

Il rintraccio del soggetto è stato reso possibile grazie a un’articolata attività di controllo del territorio condotta dagli agenti della Polizia Municipale. Successivamente, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato e completato a tempo di record le procedure amministrative necessarie.

Il cittadino straniero è stato scortato dagli agenti della Polizia di Stato presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino, da dove è stato imbarcato su un volo diretto in Tunisia con scorta internazionale.

L’operazione testimonia ancora una volta la costante ed efficace collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Livorno, quotidianamente impegnate in un’azione sinergica e capillare volta a garantire la sicurezza urbana, il contrasto all’illegalità e l’allontanamento dei soggetti destabilizzanti per l’ordine pubblico.