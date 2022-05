Home

“Operazione Faro”, una giornata dedicata a una grande pulizia delle scogliere del Faro di Livorno

Ambiente

13 Maggio 2022

Livorno 13 maggio 2022

Operazione Faro di Livorno

“Una prima pulizia alle scogliere del Faro di Livorno o meglio del “Fanale dei Pisani”, era stata fatta il 26 aprile 2022 dove i volontari di RESET e AcchiappaRifiuti, insieme all’Associazione Il Mondo dei Fari, avevano trovato e rimosso grandi quantità di plastica e polistirolo.

In questa zona, peraltro non accessibile al pubblico, le correnti marine e le mareggiate, depositano una parte di tutti quei rifiuti non correttamente conferiti e che finiscono in mare:

rifiuti di materiali non biodegradabili e altamente inquinanti come la plastica, il polistirolo, il vetro, l’alluminio…

Dopo quella giornata, RESET, AcchiapaRifiuti e Il Mondo dei Fari, hanno deciso di coinvolgere altre associazioni ambientaliste del territorio e, nell’ambito della Giornata Europea del mare 2022, in collaborazione con l’Autorità Portuale, Azimut Benetti e Labromare, vogliono lanciare un appello ai cittadini per una giornata dedicata a una grande pulizia delle scogliere del Faro.

Sappiamo che la quantità di plastica che infesta il nostro mare, che inquina le nostre acque, che soffoca tutte le specie marine che lo abitano, è altissima.

Sono tantissimi gli animali che giornalmente vengono uccisi ingerendo e polistirolo scambiati per cibo; tra i quali particolarmente a rischio sono le tartarughe marine.

Sappiamo che serve, il più presto possibile una inversione di rotta.

E’ fondamentale trovare soluzioni alternative e sostenibili all’utilizzo della plastica e, sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano.

Ma come diceva Maria Teresa di Calcutta sappiamo bene che se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe, perciò invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa:

OPERAZIONE FARO

Sabato 21 maggio dalle 9 alle 18, puliamo le scogliere dai rifiuti restituiti dal mare!

Ingresso dal cantiere Azimut Benetti in via Edda Fagni n° 87 dalle 9 del mattino, ogni 30 minuti, fino alle 16.

E’ obbligatorio indossare scarpe antiscivolo come le scarpe da ginnastica con suola scolpita o le scarpe da trekking o antinfortunistiche.

Per la tipologia del luogo e le caratteristiche peculiari dell’attività, l’evento non è adatto ai minori.

Per info 335 5614436

