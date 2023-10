Home

Operazione Mandra: Traffico internazionale di droga condannati 4 imputati

3 Ottobre 2023

Operazione Mandra: Traffico internazionale di droga condannati 4 imputati

Livorno 3 ottobre 2023 – Operazione Mandra: Traffico internazionale di droga condannati 4 imputati

Traffico internazionale di sostanze stupefacenti, Operazione “Mandra” del Nucleo Investigativo di Livorno, condannati 4 imputati

Il Giudice per le indagini preliminari di Firenze ha riconosciuto la sussistenza dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacente, radicata in Pisa e Livorno. Cocaina, eroina e altre tipologie di droga venivano importate prevalentemente dalla Spagna al porto di Livorno; per poi destinarla al mercato interno nazionale (e, in particolare, a quello sardo e livornese). L’organizzazione operava almeno dal giugno 2020 al gennaio 2021, ed era strutturata in modo da lavorare il narcotico nell’ordine di decine di kg al giorno.

Per questi fatti il giudice ha pertanto condannato, in esito al giudizio abbreviato e su richiesta di questa DDA, fra gli altri, quattro imputati (un pastore sardo, posto al vertice del sodalizi;, e tre cittadini albanesi) alla pena, rispettivamente, di 16 anni, 13 anni, 16 anni e 8 anni di

reclusione.

Il riconosciuto capo dell’organizzazione, condannato alla pena di 16 anni, è risultato mantenere stretti rapporti con; esponenti ‘ndranghetisti della cosca Gallace e con esponenti della criminalita organizzata sarda dediti all’assalto ai caveau di depositi di contanti e ai portavalori.

Altro componente del sodalizio, condannato alla pena di otto anni, è risultato parimenti legato alla medesima ‘ndrangheta.

Le indagini sono state effettuate con I’ausilio degli appartenenti al Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Livorno.

