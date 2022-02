Home

5 Febbraio 2022

“Operazione Movida via Cambini”: 16 identificati di cui alcuni con precedenti penali, disperso assembramento e multe

OPERAZIONE MOVIDA effettuata dalle forze dell’ordine in zona Roma-Cambini-Marradi nella serata del 4 febbraio 2022.

Livorno 5 febbraio 2022

19 contestazioni di violazioni della normativa in materia di Codice della Strada; 20 persone identificate; 1 sanzione amministrativa pari a mille euro. E questo in sintesi il bilancio delle forze dell’ordine

In relazione alle aree del centro cittadino che sono particolarmente attenzionate dalla Questura, come concordato con la locale Prefettura; nella serata di ieri sono stati predisposti appositi servizi che hanno interessato via Cambini e le aree limitrofe.

Già dalle ore 20.45 si è potuta constatare la presenza di circa 500 avventori posti all’esterno dei locali pubblici con una situazione di particolare criticità rispetto all’osservanza delle vigenti disposizioni normative emesse per contrastare la diffusione del contagio da agente virale Sars-Cov-2.

Le pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, intervenivano al fine di disperdere gli astanti e di prevenire un maggior afflusso di persone.

Il personale della polizia municipale – previa diffida a rimuovere i veicoli parcheggiati in sosta vietata su via Roma e su Via Marradi – procedeva ad elevare n. 19 contestazioni di violazioni della normativa in materia di Codice della Strada a carico di altrettanti autoveicoli.

Nello stesso momento il personale preposto riusciva a tenere un confronto con i titolari degli esercizi commerciali in questione. I titolari venivano sensibilizzati a collaborare fattivamente nella gestione del fenomeno della movida; in modo da evitare qualsivoglia problematica per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Poco dopo, in virtù del consistente deflusso di persone, la situazione veniva completamente normalizzata.

Tuttavia dalle ore 22.30 in via Cambini lato via Roma si radunava un folto gruppo di giovani e giovanissimi, taluni anche pregiudicati cittadini di origine non solo italiana ma anche stranieri.

Al fine di far tempestivamente rientrare la situazione di criticità veniva deciso di videodocumentare ogni dettaglio della situazione, procedendo alla identificazione dei soggetti presenti (in totale 16, di cui alcuni con precedenti)

A seguito di un controllo amministrativo ad un locale veniva elevata una sanzione amministrativa pari a mille euro per diffusione di musica in mancanza di prevista autorizzazione.

Poco dopo il locale in questione decideva di chiudere e, conseguentemente gli avventori dalla zona iniziavano ad allontanarsi.

Questa sera i servizi di prevenzione e controllo verranno replicati.

