“Operazione pulizia” a Villa Fabbricotti, la sfida più grande per gli studenti? Raccogliere i palloncini di gomma scoppiati dopo le feste

17 Giugno 2023

Livorno 17 giugno 2023 – Livorno si sta dimostrando un terreno fertile per l’impegno dei giovani volontari nel preservare l’ambiente e combattere il vandalismo. Un perfetto esempio di questo impegno è il progetto “I Care Livorno” ideato dall’associazione Reset Livorno, che ha coinvolto gli studenti del PCTO RESET-Liceo Enriques in una significativa iniziativa di pulizia.

Per la seconda volta, gli studenti si sono riuniti nel grande parco pubblico di Villa Fabbricotti, determinati a ripristinare la sua bellezza naturale. Armati di guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti, hanno dedicato ore di lavoro per liberare il parco da un’enorme quantità di spazzatura abbandonata.

Sorprendentemente, sono stati raccolti ben 30 sacchi di rifiuti contenenti ogni sorta di oggetti, dimostrando la mancanza di rispetto e coscienza ambientale di alcuni frequentatori del parco.

Tuttavia, tra tutti gli oggetti trovati, la sfida più grande è stata affrontare i palloncini di gomma.

Questi, una volta scoppiati, si sbriciolano in innumerevoli pezzi difficili da raccogliere. È un problema particolarmente evidente nel parco di Villa Fabbricotti, che viene spesso utilizzato per feste di compleanno per bambini, durante le quali vengono liberamente utilizzati palloncini in grandi quantità.

L’aspetto più preoccupante di questa situazione è la pericolosità dei palloncini per gli animali selvatici, in particolare per gli uccelli. I pezzi di gomma provenienti dai palloncini scoppiati possono essere ingeriti dagli animali, causando gravi danni alla loro salute.

L’operato di questi giovani studenti volontari va lodato e rappresenta un esempio di impegno e responsabilità verso l’ambiente e la comunità. La loro determinazione nel ripulire Villa Fabbricotti dimostra quanto sia importante preservare le nostre aree pubbliche e garantire uno spazio sicuro e accogliente per tutti.

