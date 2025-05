Home

Cronaca

Aree pubbliche

Opere di urbanizzazione Levante-Coteto ancora da eseguire, interpellanza M5S in discussione

Aree pubbliche

19 Maggio 2025

Opere di urbanizzazione Levante-Coteto ancora da eseguire, interpellanza M5S in discussione

Livorno 19 maggio 2025 Opere di urbanizzazione Levante-Coteto ancora da eseguire, interpellanza M5S in discussione

Martedì 20 maggio 2025 alle ore 8.30 si riunisce la Quarta Commissione Consiliare

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming

La Quarta Commissione (Assetto del territorio) è stata convocata dal presidente Valerio Ferretti per martedì 20 maggio 2025 alle ore 8.30 per discutere il seguente atto all’ordine del giorno:

Interpellanza prot. 35429/12.03.2025 dei Consiglieri Morini, Sorgente e Belaise: “Opere di urbanizzazione area via di Levante”. I consiglier comunali M5S chiedono il punto della situazione sulle opere di collegamento tra il quartiere Coteto e Levante rimaste incompiute a seguito di fallimento della cooperativa che doveva realizzarle a scomputo degli oneri di urbanizzazione

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud , sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

Quarta Commissione Consiliare “Assetto del Territorio”

Presidente: Valerio Ferretti (Partito Democratico);

Vice Presidente: Bintou Mia Diop (Partito Democratico) Marcella Amadio (Fratelli d’Italia)

Altri componenti: Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Giulia Guarnieri, Giorgio Pacini (Partito Democratico); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)