Opposizioni unite attaccano Salvetti, “Il suo operato è dannoso e antidemocratico, Livorno merita di più”

25 Gennaio 2023

“COMUNICATO STAMPA UNITARIO DEI GRUPPI CONSILIARI DI OPPOSIZIONE – POTERE AL POPOLO, BUONGIORNO LIVORNO, MOVIMENTO 5 STELLE, LEGA, FRATELLI D’ITALIA, GRUPPO MISTO ”

Livorno, 25 gennaio 2023

“Non è usuale che tutti i gruppi consiliari di opposizione concordino di scrivere unitariamente un comunicato stampa, specialmente in una città come Livorno in cui c’è stata spesso una divisione tra avverse e distanti fazioni politiche.

È quindi evidente che se questa decisione è stata presa è perché il comportamento di Salvetti ha superato ogni limite istituzionale.

Sono stati tollerati, durante i Consigli Comunali, i suoi scatti di ira verso i Consiglieri di opposizione, dove lo stesso ha utilizzato anche appellativi ai limiti della querela, andando sul piano personale prima che su quello politico.

Però adesso non possiamo più far finta di nulla:

il comportamento che ha tenuto nel gestire i problemi della partecipata AAMPS ha dimostrato che ciò va ben oltre il lato caratteriale e personale; c’è una volontà di tenere nascosta alla città la verità dei fatti, senza considerare la sua mancanza di cultura democratica molto grave.

Dieci mesi di attesa per discutere una interpellanza presentata dai gruppi Movimento 5 Stelle e Buongiorno Livorno che chiedeva semplicemente informazioni sulla chiusura del termovalorizzatore; documenti sul bilancio 2023 di AAMPS tenuti segreti – nonostante la richiesta di accesso presentata dal consigliere della Lega, Perini – fino alla Commissione, in modo da non farli conoscere ai Consiglieri e l’aver tenuto una conferenza stampa prima della Commissione competente, in totale spregio del sistema democratico.

Adesso basta, le opposizioni tutte sono concordi nel ritenere l’operato del sindaco Salvetti dannoso e antidemocratico per una città come Livorno che si merita di più.”.

Lo dichiarano:

Andrea Romiti capogruppo Fratelli d’Italia

Carlo Ghiozzi capogruppo Lega

Alessandro Perini Consigliere Comunale Lega

Giulia Pacciardi Consigliere Comunale Lega

Stella Sorgente Capogruppo Movimento 5 Stelle

Lucia Grassi Consigliera Comunale Movimento 5 Stelle

Luca Vecce Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle

Valentina Barale Capogruppo Buongiorno Livorno

Pietro Panciatici Consigliere Comunale Buongiorno Livorno

Aurora Trotta Consigliera Comunale Potere al Popolo

Costanza Vaccaro capogruppo Gruppo Misto

Gianluca Di Liberti Consigliere Comunale Gruppo Misto

