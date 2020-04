Home

Ora è possibile vendere bevande da asporto, lo ha autorizzato il sindaco Salvetti

29 aprile 2020

"Ora i bar possono fare anche caffè e cappuccino da asporto"

Livorno 29 aprile 2020 – Vendita per asporto di bevande da parte di esercizi commerciali autorizzati, il sindaco di Livorno Luca Salvetti con l’ordinanza del Sindaco n. 210 del 28/04/2020 ne autorizza la vendita

Fino a quando risulteranno sospese, per emergenza Covid-19, le attività dei servizi di ristorazione, è consentita agli esercizi di somministrazione e alle attività artigiane richiamate dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22.04.2020, la vendita per asporto di bevande

unitamente ai cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza medesima;

La Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

L’ordinanza