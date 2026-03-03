Home

Orario prolungato alle scuole dell’infanzia, 2 open day per conoscere il servizio

3 Marzo 2026

Orario prolungato alle scuole dell'infanzia, 2 open day per conoscere il servizio

I Servizi educativi comunali organizzano nei prossimi giorni due “Open Day” per far conoscere e “provare” le attività educative e ludiche che si svolgono nei centri infanzia dove è attivato il prolungamento orario.

Il prolungamento orario è un servizio nuovo, su richiesta, predisposto nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale per impegnare in attività educative extrascolastiche bambini e bambine dai 3 ai 6 anni che frequentano Scuole dell’infanzia e Centri infanzia comunali. Il servizio è già partito in alcune scuole (per esempio La Rosa e Bimbiallegri) dove si è registrato un sufficiente numero di adesioni. Il prolungamento scolastico è previsto dal lunedì al venerdì fino alle ore 17, nelle stesse strutture educative abitualmente frequentate fino alle ore 15, con attività creative e diversificate, espletate da personale educativo qualificato.

I prossimi due Open Day si svolgeranno presso scuole dove già diverse famiglie hanno fatto sapere di essere interessate al prolungamento orario, e dove si conta quindi di raggiungere un numero di richieste sufficienti all’attivazione del servizio.

Mercoledì 4 marzo, dalle ore 16 alle ore 17, si terrà l’Open Day presso la scuola dell’infanzia I Girasoli, in viale Marconi 75.

Il secondo Open Day si terrà invece venerdì 6 marzo, sempre dalle ore 16 alle ore 17, presso il Polo scolastico “Serenella Frangilli” di via Coltellini, dove si trovano la scuola comunale dell’infanzia “Ciro Menotti” e la scuola statale dell’infanzia “Pian di Rota” (potranno usufruire del servizio anche i bambini e le bambine di questa scuola statale).

Gli educatori della Cooperativa Orsa, che gestisce il servizio, presenteranno ai bambini e ai loro familiari alcune attività che vengono svolte durante il prolungamento scolastico, tra le quali musica, inglese e attività motorie.