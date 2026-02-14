Home

Provincia

Orchidee selvatiche a San Vincenzo, via al progetto di tutela: delimitate le aree verdi interessate

Provincia

14 Febbraio 2026

Orchidee selvatiche a San Vincenzo, via al progetto di tutela: delimitate le aree verdi interessate

San Vincenzo, 12 febbraio 2026 Orchidee selvatiche a San Vincenzo, via al progetto di tutela: delimitate le aree verdi interessate

Ha preso il via nel territorio di San Carlo il progetto di tutela delle orchidee selvatiche. Nella giornata di ieri mercoledì 11 febbraio infatti le squadre esterne del Comune di San Vincenzo hanno provveduto a installare i paletti e delimitare le zone interessate. Nei prossimi giorni verranno appositamente posizionati dei cartelli che inviteranno sia a prestare attenzione e a non calpestare le aree verdi in questione, sia a illustrare un percorso botanico che dia informazioni sulle specie.

Il progetto di tutela delle orchidee selvatiche, realizzato dal Comune in collaborazione con WBA World Biodiversity Association e il Consiglio di frazione di San Carlo, ha l’obiettivo non solo di preservare la biodiversità ma anche di valorizzare questi piccoli fiori che sono parte integrante della bellezza e del fascino che il nostro territorio è capace di offrire. San Carlo è quindi un sito che si inserisce perfettamente in questo contesto, ricco di orchidee – almeno una decina le specie diverse – e visitato annualmente da turisti e appassionati.

Il progetto prevede la creazione di un percorso botanico con informazioni e spazi di interesse, una programmazione curata degli sfalci per garantirne il proliferare, attività di sensibilizzazione, incontri educativi e dar luogo ad elemento di visibilità per il territorio della frazione con possibilità di creare piccoli eventi attorno alle fioriture, come mostre e concorsi fotografici.