Ordigno bellico alle spiagge bianche, area interdetta

5 Settembre 2023

MERCOLEDI 6 SETTEMBRE AREA INTERDETTA IN LOC. PIETRABIANCA PER OPERAZIONI DI BONIFICA DI UN ORDIGNO BELLICO

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 5 settembre 2023

A seguito del rinvenimento di un ordigno bellico, di circa 25 cm di lunghezza, alle Spiagge Bianche nei pressi dell’ex ristorante “Il Sestante”, la settimana scorsa il Comune di Rosignano Marittimo ha provveduto a mettere in sicurezza l’area in attesa dell’intervento degli artificieri.

L’intervento per la bonifica dell’ordigno bellico, che sarà effettuato dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, è previsto per la mattina di mercoledì 6 settembre 2023.

Per garantire l’incolumità di cittadini e turisti, a scopo precauzionale è stato individuato un raggio di 150 m come distanza di sicurezza, comprendendo un tratto dell’arenile ed una porzione di Via di Pietrabianca, dove sarà interdetto il traffico pedonale e veicolare.

Con Ordinanza del Sindaco n°556 del 5/09/2023 è stato disposto per il giorno mercoledì 06 settembre 2023, dalle ore 10. 45 fino al termine delle operazioni previste per la rimozione dell’ordigno bellico:

il divieto di accesso; di transito e stazionamento dei pedoni e di qualunque tipo di mezzo meccanico alla porzione di arenile e di territorio compresi in un’area di raggio 150 metri sul piano orizzontale dal punto in cui è ubicato l’ordigno; al fine di scongiurare ogni pericolo.

Si informa che l’inosservanza dell’Ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 500,00, ai sensi dell’ art. 7bis del d. L.gs. n. 267/2000 s.m.i.

