27 Luglio 2024

Livorno 27 luglio 2024 – Ordigno bellico all’Elba interdetta spiaggia di Fonza

Il Comune di Campo nell’Elba, in provincia di Livorno, ha emesso un’ordinanza dirigenziale per l’interdizione immediata della spiaggia di Fonza a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico. La scoperta dell’ordigno esplosivo è stata comunicata alle autorità il 26 luglio 2024.

La spiaggia di Fonza è un’insenatura sulla costa meridionale dell’isola d’Elba, nota per essere stata teatro, durante la seconda guerra mondiale, dello sbarco degli Alleati avvenuto il 17 giugno 1944 nel contesto dell’Operazione Brassard.

Le forze dell’ordine locali, inclusi la Polizia Municipale e i Carabinieri della Stazione di Campo nell’Elba, hanno prontamente delimitato l’area interessata per garantire la sicurezza pubblica. La misura è stata adottata per prevenire qualsiasi rischio per i residenti e i turisti presenti nella zona.

L’ordinanza, firmata dal Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Urbanistica e Demanio, Silvia Lancioni, specifica che l’accesso e il transito sulla spiaggia di Fonza sono vietati a tutte le persone non autorizzate, fino a quando gli esperti non avranno rimosso l’ordigno e dichiarato l’area sicura.

L’interdizione rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni e si applica anche a oggetti e mezzi che non siano strettamente necessari per il controllo e il monitoraggio del sito.

Le autorità competenti, inclusa la Capitaneria di Porto di Portoferraio, la Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo e la Polizia Municipale, sono state informate del provvedimento. I cittadini hanno la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dall’emanazione dell’ordinanza, oppure un ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Questa misura precauzionale è essenziale per garantire la sicurezza della comunità locale e dei visitatori, mentre gli esperti lavorano per neutralizzare e rimuovere l’ordigno in sicurezza.