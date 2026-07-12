Home

Provincia

Isole

Elba

Ordigno bellico rinvenuto all’Isola d’Elba: intervengono gli artificieri dell’Esercito

Elba

12 Luglio 2026

Ordigno bellico rinvenuto all’Isola d’Elba: intervengono gli artificieri dell’Esercito

Nisporto (Rio, isola d’Elba, Livorno) 12 luglio 2026

Una spiaggia affollata, un residuato bellico e il tempestivo intervento degli artificieri dell’Esercito Italiano.

A Nisporto, nel Comune di Rio, sull’Isola d’Elba, i militari hanno rimosso e neutralizzato una granata d’artiglieria risalente alla Seconda Guerra Mondiale, contenente circa 370 grammi di esplosivo.

L’ordigno era stato rinvenuto in un tratto di litorale frequentato da numerosi turisti. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza e le operazioni si sono concluse senza incidenti.