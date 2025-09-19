Home

19 Settembre 2025

Campiglia Marittima (Livorno), 19 settembre 2025 Ordina box per cani online ma non arriva, denunciato un 50enne

I Carabinieri della Stazione di Campiglia Marittima, a seguito di accurati accertamenti, hanno individuato e denunciato all’A.G. di Livorno un uomo sulla cinquantina, con analoghi specifici precedenti di polizia, poiché gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai danni di un cittadino del luogo.

La vittima, alla ricerca di un box in ferro per cani, si era messo in contatto con una sedicente ditta del settore, di cui aveva reperito il recapito tramite una ricerca sul web.

Dopo essere stato rassicurato dal sedicente titolare circa la disponibilità del manufatto ricercato, l’uomo, come da accordi intrapresi con l’interlocutore mediante applicazione di messaggistica, ha effettuato un bonifico di 700 euro verso l’IBAN che gli era stato comunicato a titolo di caparra, con l’impegno di saldare il totale al momento della consegna.

Dopo le prime rassicurazioni circa l’imminente spedizione dell’oggetto, il sedicente venditore ha smesso però di rendersi reperibile sia al telefono che tramite email.

In ragione del protrarsi dell’attesa e senza che quanto dovuto fosse consegnato o ricevuto, la vittima, persuasa di essere stata raggirata, ha denunciato l’accaduto al Comando Stazione Carabinieri di Campiglia M.ma, che ha subito avviato le indagini.

Gli approfondimenti investigativi, partendo dalle interlocuzioni avvenute con la vittima e dall’analisi dei movimenti di denaro, hanno permesso di individuare il presunto sedicente venditore, che dovrà rispondere dell’accusa di truffa aggravata.