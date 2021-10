Home

10 Ottobre 2021

Ordinanza Movida, un video dei giovani al sindaco. Salvetti: “Dè bimbi… lo so… ragioniamone”

Livorno 9 ottobre 2021 – Ordinanza Movida, un video dei giovani al sindaco. Salvetti: “Dè bimbi… lo so… ragioniamone”

Divieto di bere in strada dalle 24 alle 6 della mattina, su Livornogramm un video dove alcuni giovani chiedono al sindaco di Livorno:

“Dé Luca…. ma a mezzanotte? ”

Un piccolo video molto sobrio dove i giovani manifestano al sindaco il loro disappunto per l’ordinanza emessa

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti apre uno “spiraglio” ai giovani rispondendo al loro post:

“Dé bimbi… lo so… ragioniamone e troviamo una soluzione”.

Intanto molti giovani intervistati pensano di prendere “il volo” verso altri lidi.

“Veniamo puniti per chi fa confusione perchè non siete ingrado di controllare e intervenire su chi fa malamovida.

L’ordinanza anti-rumore di Salvetti vieta la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche dopo le 24 nel quartiere Venezia e nella zona di Piazza XX Settembre, bene noi andremo in altri locali in città e se non ci sono ci sposteremo a fare le serate in altre città a Pisa o Viareggio”

