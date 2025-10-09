Home

9 Ottobre 2025

Ore contate per l’Ex Caserma Occupata dopo i fatti contro Salvini? Pazzaglia promette sgombero entro l’anno se sarà eletto

“Occorre interrogarci in modo serio su quanto accaduto ieri a Livorno, in occasione dell’evento elettorale organizzato dalla Lega con la presenza del Ministro Salvini e di tutti i ministri del partito.

Una contestazione violenta, con un carabiniere ferito gravemente con trauma cranico e ricoverato d’urgenza a Firenze, un altro poliziotto ferito per il lancio di una pietra, due persone arrestate, la Questura costretta ad alleggerire la situazione con una carica per garantire l’incolumità dei cittadini livornesi presenti ad ascoltare 5 ministri della Repubblica.

In questo conteso particolarmente grave, è altrettanto grave il silenzio del Sindaco Salvetti e del PD cittadino. Evidentemente contestare in modo violento fino ad assaltare le auto dei ministri, non è considerato grave se i ministri sono della Lega.

Ancora più grave il fatto che le frange violente protagoniste dei fatti di ieri provengono dal centro sociale ex caserma occupata tollerato

Mi sono dunque già attivato, come candidato livornese al Consiglio Regionale della Toscana, per arrivare allo sgombero e alla chiusura della ex Caserma Occupata; uno dei luoghi fondamentali dell’organizzazione di quel sistema illegale (l’occupazione stessa è contro la legge) dove vengono organizzate iniziative come quella di ieri portando a mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini di Livorno.



Chiederò il coinvolgimento di tutte le forze in campo (Governo, Regione, Questore e Prefetto) per giungere quanto prima allo sgombero della ex Caserma.

Anche Livorno è in Italia e le leggi italiane, a tutela della pace e della libertà di tutti, devono vale anche a Livorno.

I livornesi sono stanchi della delinquenza e della criminalità dei soliti 40 soggetti e dobbiamo per prima cosa sottrarre i luoghi non trasparenti di organizzazione.

Dicono “flottilla”, in realtà organizzano “guerriglia”; lo hanno dimostrato anche ieri, mentre della pace in Medio Oriente e di una soluzione equlibrata per famiglie cristiane, musulmane ed ebree non gliene frega assolutamente nulla.

Se sarò eletto in Consiglio Regionale, la prima azione su cui punterò sarà l’impegno frontale per il coinvolgimento della Regione per addivenire entro la fine di questo anno allo sgombero della proprietà pubblica illegalmente occupata dai violenti”.

Avv. Federico Pazzaglia

Candidato Consigliere Regionale – Lega Livorno

