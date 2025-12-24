Ore di lavoro devolute alla popolazione di Gaza, il regalo dei dipendenti Favillini Pharmaceutical Group

Home

24 Dicembre 2025

Livorno, 24 dicembre 2025

I dipendenti della Favillini Pharmaceutical Group, azienda di packaging farmaceutico con sede in zona Picchianti, hanno devoluto un importante pacchetto di ore di lavoro in favore delle popolazioni colpite dal conflitto nella Striscia di Gaza.

L’azienda conta circa 250 dipendenti tra Livorno, Milano e Pomezia: ogni lavoratore ha scelto liberamente il numero di ore retribuite da donare.

L’importo raccolto (a cui è stato aggiunto un contributo aziendale) sarà donato ad Emergency per attività umanitarie e sanitarie verso i civili coinvolti nel conflitto. Le rsu avevano avanzato nei mesi scorsi la proposta all’azienda che poi, in linea con i propri valori di responsabilità sociale e solidarietà umana, l’ha accettata.

Questa iniziativa rappresenta un gesto concreto di solidarietà e un’occasione per trasformare il lavoro quotidiano in un contributo significativo per chi, in questo momento, affronta condizioni di estrema difficoltà