Organizza evento musicale sulla spiaggia, riceve tre denunce dalla Forestale

27 Agosto 2024

Isola d’Elba (Livorno) 27 agosto 2024 – Organizza evento musicale sulla spiaggia, riceve tre denunce dalla Forestale

I Carabinieri Forestali del Nucleo “Parco” Portoferraio, al termine delle indagini, in occasione dello svolgimento di un evento musicale svoltosi tre settimane fa su una spiaggia dell’Isola, hanno denunciato la persona responsabile del servizio per i reati di invasione di terreni demaniali, occupazione abusiva di spazio demaniale ed evento in assenza di nulla osta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

In particolare, i carabinieri, hanno riscontrato che la persona responsabile aveva organizzato l’evento in un’area demaniale marittima e ricadente in una zona di protezione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, in assenza dell’autorizzazione demaniale e del nulla osta dell’ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Pertanto la persona è stata denunciata in stato di libertà in ordine agli elementi raccolti a suo carico in relazione alle fattispecie previste in caso di invasione di terreni demaniali, occupazione abusiva di spazio demaniale ed evento in assenza di nulla osta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.